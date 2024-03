Dal Real Madrid al Milan: piano alla Brahim Diaz

Il Milan ha puntato gli occhi su un giocatore del Real Madrid, l’idea è di portarlo in rossonero con lo stesso piano di Diaz. Di seguito sono riportati i dettagli

Grazie al gol all’ottantesimo minuto di Okafor nella partita di ieri, i rossoneri tornano a Milano con i tre punti della vittoria contro la Lazio. Attualmente il Milan è al terzo posto in classifica con cinquantasei punti.

Vittoria importante che permette alla squadra di Stefano Pioli di arrivare totalmente concentrati alla prossima partita. Infatti, in programma c’è l’andata degli ottavi di Europa League dove il Milan giocherà in casa contro lo Slava Praga giovedì sette marzo alle ore 21.00

Nel frattempo, la società rossonera studia le possibili mosse che si possono creare nel mercato estivo per poter rendere la squadra ancora più competitiva migliorandola sia per il campionato ma anche per il futuro in Champions League.

Mercato Milan occhi puntati sul giovane giocatore Guler

La società del Milan è interessata al giocatore Arda Guler, secondo quanto riferito da Marca in vista del mercato estivo, e pensa già alla possibile operazione con il Real Madrid per portare il giocatore a vestire la maglia rossonera.

Arda Guler, classe 2005, giovane centrocampista del Real Madrid e della nazionale turca è diventato un piccolo caso per la squadra spagnola. È arrivato in estate per 20 milioni di euro dal Fenerbahçe, ma non è ancora riuscito a imporsi agli ordini di Carlo Ancelotti. Per questo motivo i rossoneri non sono gli unici club interessati a lui.

In questa stagione, Guler ha giocato appena cinque partite, delle quali soltanto la gara contro l’Arancina in Copa del Rey da titolare, per un totale di solo 92 minuti disputati prendendo in considerazione tutte le competizioni.

Il motivo principale che ha frenato il giovane calciatore sono stati i problemi fisici, infatti, si può definire la sua stagione in salita. Guler ha iniziato l’annata da infortunato e fino a Natale ha anche trovato difficoltà a trovare spazio, nonostante lo stesso Ancelotti, in più occasioni, gli ha fatto i complimenti per le indubbie qualità tecniche che il classe 2005 possiede.

Il Milan, quindi, tiene sotto osservazione questa situazione dal momento che la cessione in estate sembra inevitabile così da poter dare modo al giovane giocatore di trovare spazio. Secondo quanto ha riferito Marca, le due società potrebbero riproporre l’operazione che dal 2020 al 2023 ha portato Brahim Diaz a essere protagonista con i rossoneri ovvero con un prestito, in quel caso prima annuale e poi biennale, con diritto di riscatto e controriscatto. Una situazione che ha già ottenuto una grande soddisfazione sia tecnica che economica da entrambi i club.