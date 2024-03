De Zerbi, annuncio sul futuro: il Milan può sperare

Nelle ultime ore Roberto De Zerbi ha rilasciato delle dichiarazioni riguardo il suo futuro. Il Milan segue la situazione con attenzione.

Come ogni anno con l’avvicinarsi dell’estate si fa sempre più caldo il totopanchine per capire quali saranno gli allenatori sulle panchine dei rispettivi club europei. Tra le squadre con il futuro ancora incerto c’è anche il Milan, che molto probabilmente si separerà da Stefano Pioli al termine della stagione. Il tecnico parmense sembra ormai arrivato alla fine del suo ciclo in rossonero e salvo clamorose svolte, come ad esempio la vittoria dell’Europa League e un finale di campionato quasi perfetto, questa sarà la sua ultima stagione ai Rossoneri.

I nomi dei possibili sostituti sono molti, ma c’è chiaramente chi sembra essere in vantaggio nella liste delle preferenze della società. I profili più interessanti sono senza dubbio quello di Thiago Motta, quello di Antonio Conte e quello di Roberto De Zerbi. L’italo-brasiliano e l’ex Sassuolo stanno facendo grandi cose al Bologna e al Brighton, mentre il salentino è alla ricerca di un nuovo club per tornare ad allenare dopo l’anno sabatico.

De Zerbi-Milan, il suo annuncio sul futuro

Intanto nelle ultime ore proprio De Zerbi ha spiegato quale potrebbe essere il suo futuro e quali sono al momento le sue priorità. Il bresciano è seguito da molte squadra, tra cui il Barcellona, ma non è neanche da escludere l’ipotesi di una possibile permanenza in Premier League al Brighton, dove sta scrivendo la storia del club inglese.

L’ex Sassuolo è stato protagonista della conferenza stampa nel post partita di Fulham-Brighton, match terminato con un clamoroso 3-0 da parte dei padroni. Tra le domande ce n’è stata ovviamente una anche sul suo futuro e sulle sue scelte, ma almeno per il momento il futuro appare ancora incerto:

Per ora ho solo il Brighton in testa. Voglio finire la stagione nel migliore dei modi, provando a vincere quante più partite possibili. Prossima stagione qui? Sì, ho un contratto. Non ho deciso nulla. Il mio focus è sul Brighton, al 100%.

Le parole di De Zerbi confermano quindi come al momento la sua priorità sia assolutamente il Brighton, con il qualche ha anche un contratto che scade solo nel 2026. Al tempo stesso però sottolinea che non ha deciso nulla, lasciando quindi aperte molte strade. Il Milan resta alla finestra, sapendo però che la concorrenza è comunque molto agguerrita.