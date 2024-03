“Decisione assurda!”, Verona Milan al centro delle polemiche

Non si placano le polemiche attorno a Verona-Milan, match dell 15:00 che ha visto i rossoneri salire a +3 sulla Juventus

I rossoneri si portano a casa un’altra vittoria – dopo aver ottenuto il pass per i quarti di finale in Europa League con la roboante prestazione di giovedì sera – blindando un secondo posto importantissimo in vista della Final-Four di Supercoppa Italiana del prossimo anno.

La squadra di Stefano Pioli si porta a quota 62, firmando con un concreto 1-3 la sua terza vittoria consecutiva in campionato dopo quelle con Empoli e Lazio. Le firme indelebili sono quelle di Theo Hernandez, Pulisic e Chukwueze, subentrato proprio all’americano ex Chelsea.

E se per l’11 rossonero si tratta del suo secondo gol consecutivo e del 9° in Serie A, la rete che ha suscitato non poche polemiche è stata quella che ha sbloccato la partita.

“L’ammonizione su Theo Hernandez è assurda, esulta sempre così!”

Intervenuto a 90° Minuto, l’ex centrocampista Marco Tardelli ha commentato così l’ammonizione che l’arbitro Mariani ha riservato al terzino sinistro rossonero dopo un’esultanza considerata provocatoria ed eccessiva. Il cartellino giallo costerà a Theo una squalifica per diffida da scontare nella prossima giornata, in occasione della trasferta delicatissima di Firenze.

Senza troppi peli sulla lingua quindi l’ex Juventus che aggiunge anche “Oggi senza dubbio l’arbitro ha sbagliato”. Un’ammonizione dunque che ha lasciato perplessi tutti, compreso lo stesso Theo, polemico poi nei confronti del direttore di gara che però non ha mostrato cenni di incertezza nella decisione.

Servirebbe forse – come sottolineato dallo stesso Tardelli – una regola nelle esultanze che possa garantire di inciampare in altre situazioni come questa.

Ad ogni modo, a Casa Milan dopo lo scossone dell’inchiesta della Guardia di Finanza avviata in settimana, si respira aria di ottimismo in vista di un finale di stagione tutto da vivere e ricco di appuntamenti importanti, a partire dal doppio confronto europeo con la Roma di Daniele De Rossi.

A 9 partite dal termine della stagione, il distacco dall’Inter prima rimane ben ampio. 14 sono i punti dei vantaggio di nerazzurri che nonostante il pareggio con i campioni d’Italia del Napoli, si avviano verso il loro 20° Scudetto.

Il Milan di Stefano Pioli ha però la possibilità di chiudere con un titolo in bacheca conquistando l’Europa League, che ora appare sempre più un traguardo alla portata. Nel frattempo in campionato il Diavolo dovrà chiudere in bellezza invertendo il trend negativo nei derby contro l’Inter e affrontando con cattiveria anche la trasferta a Torino con la Juventus di Massimiliano Allegri.