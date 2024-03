Doppia beffa per Pioli, salteranno Milan-Empoli: assenze pesanti

Brutte notizie per Stefano Pioli che dovrà fare a meno di ben due rossoneri in vista della sfida di campionato tra Milan ed Empoli.

Dopo un periodo non molto positivo, venerdì sera è arrivata per il Milan un’importante vittoria all’Olimpico contro la Lazio. I Rossoneri, tra molte polemiche, sono usciti vittoriosi dal big match contro i capitolini e si sono portati ad un solo punto dalla Juventus di Max Allegri, sconfitta dal Napoli. Ora per il Diavolo è tempo di pensare all’Europa League, dove giovedì ci sarà da battere a San Siro lo Slavia Praga nell’andata degli ottavi di finale.

Dopo la gara con i cechi si tornerà poi con la testa sul campionato e sulla sfida di domenica pomeriggio contro l’Empoli. L’imperativo è quello di portare a casa i tre punti, evitando l’ennesimo passo falso stagionale contro un avversario tutt’altro che imbattibile. Inoltre Stefano Pioli dovrà tenere conto di due importanti squalifiche, arrivate proprio dopo la sfida contro i ragazzi di Maurizio Sarri.

Durante la gara contro la Lazio, dove i cartellini e le polemiche l’hanno fatta da padrone, anche Rafael Leao e Alessandro Florenzi sono stati ammoniti e vista la diffida salteranno appunto il match di campionato contro l’Empoli. Assenze pesanti che costringeranno Stefano Pioli a fare dei cambi obbligatori in una partita che non può assolutamente essere sottovalutata.

Leao e Florenzi ammoniti contro la Lazio: saltano l’Empoli

Tra le “vittime” della serata horror dell’arbitro Di Bello ci sono stati anche il portoghese e l’ex Roma, ammoniti e che dunque salteranno per squalifica la prossima gara di Serie A. Le loro due assenze saranno senza dubbio un fattore, ma al tempo stesso confermano quasi certamente la loro titolarità in Europa League contro lo Slavia Praga, dove non ci sarà il problema di dosare le energie proprio a causa del turno di riposo obbligatorio contro i toscani di Davide Nicola.

Per la gara di domenica dovrebbe dunque partire titolare Noah Okafor che, dopo aver deciso il big match contro la Lazio con un gol nei minuti finali, è voglioso di dimostrare tutto il suo valore partendo dal primo minuto. Chance enorme per lo svizzero che si è dimostrato, assieme a Luka Jovic, l’asso nella manica di Stefano Pioli. L’ex Salisburgo è infatti più volte stato decisivo dopo il suo ingresso dalla panchina e ora la maglia da titolare contro l’Empoli potrebbe dargli ulteriore fiducia.