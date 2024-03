Estasi Milan, il difensore ha firmato il rinnovo: manca solo l’ufficialità

Ottime notizie in arrivo per i tifosi rossoneri, il giocatore è ormai prossimo al rinnovo con il Milan.

Antivigilia di campionato per il Milan, impegnato sabato sera contro la Fiorentina. I rossoneri cercheranno di ottenere il settimo risultato utile consecutivo, dopo il pareggio e le cinque vittorie conquistate tra campionato ed Europa League. Per gli uomini di Pioli non sarà affatto semplice continuare l’entusiasmante striscia, la squadra di Vincenzo Italiano non perde tra le mura amiche dell’Artemio Franchi dal 28 gennaio, in occasione di Fiorentina-Inter. Quello di Firenze sarà un ottimo banco di prova per i rossoneri che dovranno innalzare il livello delle proprie prestazioni per terminare al meglio gli ultimi incontri di stagione.

Tra le partite di cartello ancora da disputare, figura il doppio confronto internazionale contro la Roma che si giocherà l’11 e il 18 aprile. Il Diavolo è intenzionato ad accedere alle semifinali della competizione europea, ma per avere l’ultima parola sui capitolini ci sarà bisogno di sfoderare due prestazioni impeccabili. Lo scacchiere milanista dovrà lavorare molto durante le prossime sessioni di allenamento, la squadra dovrà restare unita e ogni reparto dovrà comportarsi in maniera egregia, in particolare quello di difesa che dovrà limitare le furie di Dybala e compagni. Proprio su un difensore del Milan sono in arrivo splendide notizie di mercato: il rinnovo è ormai cosa fatta, gioia per i tifosi.

Ultime notizie Milan, Diego Sia vicino al rinnovo

Al termine della stagione di calcio giocato, avrà inizio la tanto attesa finestra estiva di calciomercato che si appresta ad accompagnare i tifosi nelle roventi giornate. La società rossonera sembra già aver avviato anzitempo il lavoro, come dimostrato dall’ultima operazione che è ormai a un passo dall’essere ufficializzata: come riportato dal giornalista di Relevo Matteo Moretto, Diego Sia ha rinnovato con il Milan fino al 2028.

Il talento della Primavera, cresciuto esponenzialmente sotto la guida di Ignazio Abate, ha catturato l’attenzione della dirigenza meneghina che si è convinta di proporre al giocatore un’estensione del proprio contratto.

Il settore giovanile del Diavolo frutta talenti molto importanti, motivo che induce il club a curare ogni minimo dettaglio. Diego Sia è uno dei tanti baby campioni posseduti dal Milan che vanta anche Camarda, Zeroli, Bartesaghi e molti ancora. Anche sui primi due si lavora per raggiungere un accordo, soprattutto sul fenomeno Camarda che è già vicino a diventare uno dei più acclamati dall’intera tifoseria milanista.