Estasi Milan, l’annuncio fa sognare i tifosi: “Voglio vincere qui!”

Il difensore rossonero ha parlato a Milan TV del suo futuro. Ormai tornato dopo l’infortunio il suo messaggio carica i tifosi.

Il Milan dal 2020 ad oggi ha portato a compimento una serie di acquisti che hanno aiutato l’ambiente rossonero a crescere. Si è creato un gruppo unito che ha raggiunto poi il culmine con la vittoria Scudetto nella stagione 2021/22. Tra gli autori della rinascita Milan c’è al centro sicuramente Zlatan Ibrahimovic. Ora con un posto d’eccellenza in dirigenza il suo lavoro sarà fondamentale.

Tra gli altri anche Fikayo Tomori è stato un giocatore che sicuramente al Milan ha mostrato ottime abilità facendo subito innamorare i tifosi del suo stile di gioco. Con la sua tenacia e il suo spirito in difesa è sempre stato un certezza per Pioli. Ora è in via di ritorno dall’infortunio ed è pronto a contribuire al bene del Milan in questa fase sensibile della stagione. In occasione del nuovo format Gameplay, a MilanTV, il difensore inglese ha espresso le sue idee in merito al suo futuro e non solo; le sue parole.

Tomori e la sua voglia di Milan

Il difensore ex Chelsea ha espresso le sue idee in merito a molti temi a MilanTV. Tra questi anche il suo futuro dichiarandosi fiero di essere un rossonero; le sue parole.

Il difensore rossonero, dal 2021 al Milan, ha avuto una crescita esponenziale come anche da lui ammesso a MilanTV al nuovo format Gameplay in una lunga intervista. Le sue parole:

Credo che venendo qui, mi sono accorto dell’attenzione che si dà ai dettagli nel difendere e quanto sia importante non solo difendere da solo ma farlo insieme ai tuoi compagni. Venire in Italia mi ha permesso di crescere da questo punto di vista, e mi ha aiutato a non affidarmi solo all’istinto, mi permette di pensare alla partita e a quello che potrà succedere.

Poi spende anche qualche parola sul suo futuro. Il giocatore inglese andrà in scadenza nel 2027 con il Milan ma lui si vede ancora rossonero a lungo:

Voglio vincere trofei giocando per il Milan. Conosciamo la storia del club ed abbiamo scritto una prima pagina con lo Scudetto ed ora abbiamo una squadra capace di vincere ancora. Devo migliorare, non solo per me stesso ma anche per la squadra.

Così Tomori carica l’ambiente in una fase sensibile della stagione. L’obiettivo è vincere altri trofei dopo la conquista del suo primo Scudetto in Italia nel 2021/22.