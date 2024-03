Europa League, sorteggio quarti di finali: le possibili avversarie del Milan

Vittoria importante del Milan agli ottavi di Europa League. Scopriamo insieme le possibili avversarie per i quarti di finale.

Il ritorno degli ottavi di Europa League si è concluso con la vittoria del Milan per 1 a 3 contro lo Slavia Praga grazie ai gol dei giocatori rossoneri Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek e Rafael Leao. Per lo Slavia Praga, rimasto sin da subito in dieci a causa di un cartellino rosso, ha invece segnato Jurasek.

Nella prossima partita di Europa League, il Milan dovrà fare a meno di un giocatore importante ovvero Tomori in quanto era diffidato e ha preso l’ammonizione in questa partita.

Traguardo importante per la squadra di Stefano Pioli che con questa vittoria, vede il Diavolo qualificato per la prima volta ai quarti di finale dell’Europa League. Per i rossoneri, l’obiettivo inerente a questa competizione, è quello di arrivare quanto più lontano possibile per portare a casa quel trofeo che manca in bacheca.

Le possibili avversarie del Milan per i quarti di Europa League

Le partite dei quarti di finale saranno definite dal sorteggio che andrà in onda domani venerdì 15 marzo alle ore 13, a Nyon. Questo sorteggio definirà anche i possibili incroci delle future semifinali. Ricordiamo, inoltre, che la finale di Europa League è prevista a Dublino il prossimo 22 maggio. Di seguito sono riportate le possibili avversarie della squadra del Milan per il prossimo turno della competizione Europea che si disputerà ad Aprile.

I possibili avversari del Milan per i quarti di finale previsti tra l’11 e il 18 aprile sono:

Olympique Marsiglia, che ha battuto il Villareal con un complessivo di 3-5

West Ham, che ha battuto il Friburgo con un complessivo di 5 a 1

Benfica, che ha battuto il Rangers con un complessivo di 2-3

Liverpool, che ha battuto lo Sparta Praga con un complessivo di 11-2

Roma, che ha battuto il Brighton per un complessivo di 1-4

Atalanta, che ha battuto lo Sporting per un complessivo di 3-2

Bayer Leverkusen, che ha battuto il Qarabag per un complessivo di 5-4