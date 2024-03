Europa League, verso la Roma: brutte notizie per il Milan

Il mirino del Milan è già puntato verso il doppio confronto con la Roma. In ottica Europa League non giungono buone notizie per mister Pioli.

Milan-Roma è la gara spartiacque della stagione. Un doppio confronto che può indirizzare il destino, nel bene o nel male, di entrambe le formazioni. Un anno dopo i derby affrontati sul palcoscenico europeo con Napoli e Inter, le fortune europee dei rossoneri passano ancora da una gara andata e ritorno contro un’italiana. L’asse Milano-Roma sancirà la semifinalista di Europa League, il salvagente che può incorniciare la stagione.

Un incrocio inedito tra rossoneri e giallorossi in campo internazionale, ma che promette assoluto spettacolo. Le sfidanti stanno attraversando un buon periodo di forma e i pronostici vedono un equilibrio quasi totale. Da un lato il Diavolo che dovrà far valere il DNA europeo, dall’altro la Lupa che negli ultimi anni ha sempre raggiunto ottimi traguardi.

L’arrivo di De Rossi ha rivitalizzato l’ambiente. L’entusiasmo non può che aumentare di fronte agli aggiornamenti dati da “Il Messaggero” nella giornata odierna. Come riporta il quotidiano capitolino, il tecnico giallorosso potrà avvalersi di due rientri fondamentali, che possono fare la differenza in partite come queste.

Roma, De Rossi sorride: due rientri all’orizzonte

L’organico giallorosso riaccoglierà Paulo Dybala e Tammy Abraham. Circa dieci giorni fa l’argentino aveva rimediato una lesione all’adduttore della coscia destra. Il recupero a pieno regime appare tuttavia all’orizzonte. La Joya, non convocato dalla Nazionale argentina, viaggia a grandi passi verso il reintegro. Con ogni probabilità l’ex Juventus procederà per gradi, passando da spezzoni di gara con Lecce e Lazio per poi fare ritorno tra i titolari per l’andata a “San Siro”.

Chi si rivede, invece, a Trigoria. Dopo nove mesi trascorsi lontano dai campi per la rottura del crociato, Abraham sembra vedere la luce in fondo al tunnel. Il suo rientro può essere un valore aggiunto per il finale di stagione. L’ex Chelsea dovrebbe tornare tra i convocati per la trasferta di Lecce, prevista per Pasquetta alle ore 18. Il terribile infortunio, rimediato nell’ultima giornata dello scorso campionato contro lo Spezia, sembra essere alle spalle.

Due recuperi preziosi per De Rossi e altrettanti pericoli da tenere sott’occhio per la banda di Pioli. Il tecnico dovrà attivare un piano gabbia per limitare le azioni di Dybala, che nel tridente con Lukaku ed El Shaarawy può creare più di un grattacapo alla retroguardia rossonera. Sarà fondamentale chiudere la saracinesca e fare un passo avanti rispetto al passato. In Europa, si sa, la fragilità difensiva è bandita.