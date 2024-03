Fenerbahce nel caos, cosa succede con Krunic? Lo scenario spiazza i tifosi

Caos totale in Turchia: dopo l’annuncio del presidente del Fenerbahce, il futuro di Krunic potrebbe incredibilmente cambiare.

Rade Krunic è stato ceduto dal Milan al Fenerbahce nello scorso mercato di gennaio con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro. Quest’ultimo è diventato obbligo al raggiungimento della salvezza, obiettivo largamente centrato vista la seconda posizione in classifica a soli 2 punti dalla capolista Galatasaray.

A mettere in discussione l’affare potrebbe essere la situazione caotica che si è venuta a creare nel massimo campionato turco. Infatti, l’obbligo di riscatto di Krunic potrebbe clamorosamente saltare ed in questo caso il giocatore farebbe ritorno a Milano.

Krunic-Milan, la situazione

Come riportato da Tuttosport, la situazione di caos che in questo momento sta influenzando il campionato turco potrebbe far saltare l’obbligo di riscatto di Krunic da parte del Fenerbahce. Infatti, dopo che al termine di Trabzonspor-Fenerbahce i tifosi di casa hanno aggredito i calciatori della squadra ospite, il presidente del club attualmente secondo in classifica ha minacciato di ritirare la propria formazione dalla Super Lig.

Proprio per questo motivo, il club retrocederebbe in seconda divisione e l’obbligo in caso di salvezza non sarebbe applicato. Al momento, la decisione del presidente Ali Koç non è definitiva, ma ha comunicato che il club prenderà una posizione entro il 3 aprile. Tuttosport evidenzia come queste dichiarazioni siano state utilizzate soltanto come provocazione per dare una scossa a tutto l’ambiente calcistico turco. Infatti, un ritiro del Fenerbahce dalla Super Lig è improbabile.

Dunque, l’obbligo di riscatto di Rade Krunic non sarebbe in pericolo. Il giocatore bosniaco ha collezionato 9 presenze da quando è arrivato in Turchia: 7 da titolare e 2 dalla panchina. Questi numeri sono la dimostrazione di come si sia subito ambientato nel campionato turco e di come sia diventato importante per il centrocampo del Fenerbahce. D’altronde, è stato una pedina tattica fondamentale anche per lo scacchiere di mister Pioli negli anni al Milan.

In attesa di scoprire se il presidente turco ritirerà o meno la squadra dal campionato e se, di conseguenza, Krunic farà ritorno al Milan, quest’ultimo è concentrato sul finire al meglio la stagione con il Fenerbahce e sul provare a vincere il campionato. Inoltre, nel caso in cui dovesse tornare a Milano, occuperebbe un posto per i calciatori extracomunitari. A quel punto, la società rossonera dovrà decidere se tenere o cedere ad un’altra squadra il calciatore bosniaco.