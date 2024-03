Fiorentina-Milan, assenza in casa rossonera: salta la trasferta

Poche ore al fischio d’inizio di Fiorentina-Milan. In casa rossonera assenza importante. Non sarà infatti presente all'”Artemio Franchi”.

Riparte la Serie A. Dopo una sosta Nazionali alquanto turbolenta, il campionato italiano riapre i battenti con gare interessanti. Il 30esimo turno si svilupperà in maniera particolare. Cinque gare previste per oggi, vigilia di Pasqua, e altrettante programmate per la giornata di Pasquetta. L’ultimo match odierno sarà un interessante Fiorentina-Milan.

Un match che conta più per la Viola in termini di classifica, ma i rossoneri non vogliono cedere il fianco alla banda di Vincenzo Italiano. Occorre blindare il secondo posto per poi concentrarsi con maggior attenzione sull’Europa League. All'”Artemio Franchi” la banda di Pioli vuole sfatare un tabù. Le ultime due trasferte a Firenze hanno coinciso con due sconfitte.

L’ultimo successo risale al marzo 2021, in un rocambolesco 2-3 firmato Ibrahimovic, Brahim Diaz e Calhanoglu. Precedenti negativi da invertire anche per il tecnico milanista, che nei tre precedenti fuori con Italiano ha sempre perso. La gara odierna sarà tuttavia occasione per ricordare la memoria di Joe Barone, scomparso lo scorso 19 marzo. Sarà omaggio in campo e sugli spalti, dove però mancherà un esponente societario.

Fiorentina-Milan in ricordo di Joe Barone: assente un dirigente

In base a quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, sulle tribune del “Franchi” non sarà presente Zlatan Ibrahimovic. Il senior advisor di RedBird salterà la trasferta di Firenze, a differenza di quanto accaduto negli ultimi impegni lontani dalle mura amiche dei rossoneri. Sarà invece in tribuna autorità il patron milanista Paolo Scaroni, che rappresenterà il club per ricordare Barone.

Sarà un match speciale, a suo modo. I Viola giocheranno con un incoraggiamento in più dall’alto, guidati dal proprio dirigente venuto a mancare a causa di un infarto. Tutto lo stadio sarà per il componente della società toscana. Prevista una maxi coreografia organizzata dalla Curva Fiesole in memoria di Joe, oltre ad un minuto di raccoglimento previsto poco prima del fischio d’inizio.

Hanno fatto rumore le dichiarazioni del fratello di Joe Barone, Giovanni. Quest’ultimo ha riportato messaggi da parte di sostenitori del Milan, i quali auspicano che per questa particolare occasione la propria squadra del cuore perda, o meglio, lasci vincere i Viola. Desideri che fanno sorridere. Anche la truppa di Pioli, come giusto che sia, si stringerà in un unico abbraccio al direttore generale viola. Barone festeggerà da lassù in caso di successo della sua Fiorentina, ma l’impegno e lo spettacolo da ambo le parti saranno regali altrettanto apprezzati da Joe.