Fiorentina-Milan, brutte notizie per Pioli: assenza ufficiale

Notizia dell’ultim’ora in vista del big match di sabato sera contro la Fiorentina: Pioli non potrà fare affidamento sul suo difensore.

Ultimi giorni di preparazione per il Milan che il mirino puntato alla prossima gara di Serie A, in programma questo sabato alle ore 20:45. I rossoneri, seconda forza del campionato, faranno visita alla Fiorentina. Questo big match rappresenterà la perfetta occasione per sfatare il tabù dell’Artemio Franchi: in campo toscano il Diavolo è reduce da due sconfitte di fila. I tifosi si affidano ai propri beniamini, chiamati a disputare una grande prestazione che consenta di avere l’ultima parola sulla compagine viola.

Uno dei più attesi è senz’altro Rafael Leao, autore di una stagione sin qui non di altissimo livello. Il campione portoghese sembra essere on fire soprattutto nelle coppe: in campionato, invece, sono solo quattro i gol. Il popolo di fede milanista si aspetta di più dal proprio idolo, capace di cambiare le sorti delle partite da un momento all’altro. La speranza è che, sabato, il portoghese possa lasciare il segno ma sarà altrettanto importante anche il lavoro del reparto di difesa. Attenzione, perché proprio in merito a un difensore sono in arrivo pessime notizie. Pioli, infatti, dovrà sopperire all’assenza di un interprete fondamentale.

Verso Fiorentina Milan, Pioli perde Kjaer

Quasi tutto pronto per l’inizio della 30esima giornata a tinte rossonere, il big match dell’Artemio Franchi regalerà grande spettacolo. Le due formazioni hanno dimostrato di avere grandi capacità in mezzo al campo, per cui sarà vietato sbagliare. La super sfida si vedrà priva di un difensore molto importante per il Milan, vale a dire Simon Kjaer: come riportato da SkySport il danese, dopo essersi allenato a parte, non prenderà parte alla trasferta toscana. Il classe ’89 dovrà smaltire alcuni problemi fisici rimediati con la propria nazionale durante la sosta, ragion per cui Pioli ha deciso di aggregare al gruppo Simic e Bartesaghi – data l’assenza di Theo Hernandez per squalifica.

Pessima notizia per l’allenatore emiliano, la grande esperienza di Kjaer avrebbe potuto dare una grossa mano in una partita così delicata. A formare la coppia difensiva dovrebbero esserci Tomori e uno tra Thiaw e Gabbia, da attendere nuove indicazioni da parte del tecnico milanista.

Lo scacchiere rossonero non dovrà farsi trovare impreparato, a Firenze sarà importante ottenere i tre punti che consentano di blindare il posizionamento in seconda classe.