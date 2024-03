Fiorentina-Milan, ora è ufficiale: la notizia dell’ultim’ora

Fiorentina-Milan, a due giorni dal big match arriva l’ufficialità. I rossoneri dovranno affrontare un clima infuocato.

Il Milan è pronto a tornare in campo. A nove giornate dalla fine del campionato i rossoneri hanno un secondo posto da difendere. La Juventus, infatti, dista momentaneamente tre punti, con ancora lo scontro diretto da giocare (in data 28 aprile ndr). Questo è un traguardo che il club deve cercare di raggiungere a ogni costo, visto che porterebbe maggiori introiti (circa cinque milioni) a livello economico in entrata.

Ad attendere il Milan c’è l’insidiosissima trasferta di Firenze, risultata molto indigesta negli ultimi anni. Negli ultimi 11 incroci all’Artemio Franchi, infatti, i rossoneri hanno vinto solo in tre occasioni. Dunque, Leao e compagni, dovranno cercare in ogni modo di sfatare questo fastidioso tabù. Inoltre, la Fiorentina scenderà in campo per la prima volta dopo la traumatica scomparsa di Joe Barone. Il dirigente viola, infatti, ha perso tragicamente la vita la scorsa settimana. A due giorni dal fischio d’inizio del match tanto atteso è arrivata un’ultim’ora, che riguarda proprio i tifosi.

Fiorentina-Milan, i viola annunciano il tutto esaurito

Lo stadio Artemio Franchi sarà tutto esaurito per Fiorentina-Milan. Come annunciato sui canali ufficiali del club viola, infatti, sono stati venduti tutti i biglietti disponibili per visionare il match.

Di seguito il comunicato: “La passione dei nostri tifosi ha fatto la differenza! Grazie di cuore a tutti coloro che hanno reso possibile questo straordinario sold out. Il Franchi sarà un tripudio di emozioni! Forza Viola!”.

Ad attendere i rossoneri, dunque, ci sarà un clima davvero infuocato. Pioli e i suoi ragazzi, comunque, non dovranno in alcun modo farsi impressionare. Disputando con regolarità le coppe europee, difatti, il gruppo squadra è abituato a giocare partite in certi tipi d’ambiente. Il Milan, inoltre, sta vivendo probabilmente il miglior momento della stagione, come certificato dalle cinque vittorie consecutive tra campionato e Europa League.

Fiorentina-Milan sarà una partita molto speciale anche per Luka Jovic. L’attaccante rossonero, infatti, ha disputato con la maglia della viola la scorsa stagione collezionando 13 gol in 50 presenze. Il serbo – con ogni probabilità – non partirà dal primo minuto, vista la presenza di Olivier Giroud. Comunque, a meno di mosse inaspettate di Pioli, il numero 15 troverà qualche minuto. Insomma, si può dire che è davvero tutto apparecchiato per assistere una bellissima partita. Il match si disputerà sabato 30 marzo con calcio d’inizio fissato alle ore 20:45.