Futuro a rischio, può lasciare il Milan: insidie da Premier e Arabia

Il Diavolo si prepara a un finale di stagione infuocato con le sirene estere che cominciano a farsi sentire.

Il Milan è pronto a ripartire in campionato da Firenze: dopo aver scavalcato la Juve due settimane fa i ragazzi di Pioli vogliono continuare a vincere. I rossoneri non potavano trovare momento migliore per essere più in forma; 5 vittorie consecutive e volata finale che sarà interessantissima. A meta aprile ci saranno gli impegni che più interessano alla società: i quarti d’Europa League. La competizione europea è diventato il grande obiettivo di stagione dopo che i cugini dell’Inter sono volati via in Serie A.

Se lato campo i rossoneri stanno andando a gonfie vele, la dirigenza è al lavoro da ormai qualche mese per migliorare la rosa della prossima stagione. Soprattutto, Moncada e Furlani sono impegnati nella ricerca di una prima punta che possa sostituire Olivier Giroud. Il francese è pronto a imbarcarsi verso la usa nuova avventura direzione MLS, con base a Los Angeles. Il Milan si prepara a perdere un alto insostituibile di Pioli, per cui c’è un forte interessamento da parte di club inglesi ed arabi.

Futuro Bennacer, sirene da Premier e Arabia

Ismael Bennacer, da 5 anni a questa parte, è il punto fermo del centrocampo del Milan. Arrivato in rossonero nel 2019, lo stesso anno di Pioli, per una cifra intorno ai 17 milioni di euro dall’Empoli; l’algerino è diventato subito un cardine della squadra grazie alla capacità di agire come muro davanti alla difesa. La sua intelligenza tattica ha infatti permesso a Pioli di giocare con un modulo più offensivo grazie al lavoro sporco del numero 4.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it sul 26enne rossonero c’è l’interesse di qualche club estero, soprattutto dalla Premier League e dall’Arabia Saudita. Su tutti ci sarebbe l’Arsenal di Arteta, che se dovesse perdere Jorginho in estate potrebbe fare più di un pensierino su Bennacer. Per ora il Milan non ha ancora ricevuto alcuna offerta ma, si sa, che sia dall’Inghilterra che dai paesi arabi non ci sono problemi finanziari e se dovesse arrivare un’offerta da 50 milioni la dirigenza difficilmente direbbe di no.

E’ ancora presto ma con la stagione che sta arrivando alla battute conclusive si comincia già a preparare il mercato estivo. Dopo Giroud perdere anche Bennacer sarebbe un chiaro indicatore: il nuovo ciclo è aperto. Cardinale guarda al futuro e punta a ringiovanire la rosa per competere negli anni a venire con i top club europei.