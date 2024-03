Futuro Camarda, c’è la svolta: lo scenario preoccupa i tifosi

Il futuro del baby talento del Milan, Francesco Camarda, sembrerebbe aver trovato una svolta. Lo scenario, però, non piace ai fan rossoneri.

Francesco Camarda, il più giovane esordiente della storia della Serie A finora, deve ancora capire quale sarà il suo futuro. Nelle ultime ore sembrerebbe esserci stata una svolta ma la situazione preoccupa i tifosi del Milan. Il suo debutto nel massimo campionato italiano con la maglia rossonera è avvenuto a 15 anni e 8 mesi nel match contro la Fiorentina. Una partita, terminata 1-0 in favore del Diavolo, in cui ha avuto la possibilità di giocare una decina di minuti entrando al posto di Luka Jovic.

Camarda, diventato 16enne da qualche giorno, ora ha la possibilità di firmare il suo primo contratto con un club professionistico. Gli scenari che si è ritrovato davanti sono molteplici e la decisione da prendere è abbastanza difficile. Se prima sembrava esserci un completo accordo con il Milan, da qualche giorno la situazione sembra essere in stallo: la svolta che potrebbe esserci sul futuro di Camarda con il club rossonero preoccupa tutti i tifosi.

Milan-Camarda: la possibile svolta sul futuro

Il giovane talento del Milan, Francesco Camarda, non ha ancora firmato il suo primo contratto da professionista. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb la società rossonera avrebbe tutte le intenzioni nel far rimanere l’attaccante a Milanello per i prossimi anni. Ciò che preoccupa i tifosi è che al momento non c’è ancora nulla di ben definito da parte del club e questo lascerebbe a Camarda la possibilità di poter firmare anche con altre squadre. Il Milan vorrebbe attendere il mese di luglio per sigillare gli accordi in modo che il contratto duri fino a giugno 2027.

Aspettare qualche altro mese, però, potrebbe essere rischioso: molti top club, infatti, sarebbero interessati al promettente centravanti. Tra le società intenzionate a corteggiare Camarda ci sarebbe anche l’Inter: un passaggio sull’altra sponda di Milano è probabilmente quello che i tifosi rossoneri non si augurano. Gli interessamenti nei suoi confronti arriverebbero anche fuori dall’Italia: in pole ci sarebbero squadre della Premier League e della Bundesliga come il Manchester City e il Borussia Dortmund.

Le intenzioni del Milan, però, sono chiare: dovrebbe essere già pronto un contratto triennale, accordo massimo che un calciatore minorenne può siglare con un club di calcio. I rapporti tra le due parti sono ottimi e le trattive proseguono con la speranza di non deludere tutti i tifosi di fede rossonera.