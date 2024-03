Futuro Pioli, la leggenda della Nazionale non ha dubbi: consiglio al Milan

L’ex giocatore è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport e non ha dubbi sulla scelta che il Milan dovrebbe fare sul futuro di Pioli.

Il futuro di Stefano Pioli è sempre un argomento molto dibattuto tra i tifosi milanisti. Nelle ultime settimane, con le vittorie che fioccano, si è calmata la fascia di tifosi che vorrebbe un cambio di guida tecnica. L’ex allenatore di Lazio e Fiorentina ha dimostrato di sapere gestire i momenti no con grande maturità e, da quando è al Milan, ha sempre trovato il modo di risollevare la squadra da un periodo difficile.

I rossoneri fino a qui hanno avuto parecchie volte la possibilità di lasciarsi andare: dopo l’eliminazione in Champions, dopo i tanti infortuni in difesa e quando si trovavano distanti dalle prime due in classifica. Pioli non ha trovato scuse e ha continuato sulla sua strada portando il Milan a sole 3 sconfitte in 16 partite in questo 2024. Il tecnico parmense è riuscito ad integrare nel sistema di gioco i nuovi acquisti senza apparenti difficoltà; tolta l’eccezione Chukwueze. Nelle ultime ore, La Gazzetta dello Sport ha riportato un’intervista con un ex azzurro, i quali non ha dubbi su ciò che la dirigenza dovrebbe fare.

Zola sicuro: piena fiducia a Pioli

Gianfranco Zola, ex Napoli e Chelsea tra le altre, ha rilasciato un’intervista alla rosea ed ha parlato della situazione della Serie A, in particolare del Milan. Sul nostro campionato ha commentato così: “L‘Inter, in questa stagione, ha alzato l’asticella e non credo che abbia intenzione di abbassarla“. Sulle altre ha tuonato sostenendo che toccherà a loro alzare il livello per poter competere con la squadra di Inzaghi. La leggenda del nostro calcio ha poi detto la sua riguardo il futuro di Stefano Pioli e ciò lui che farebbe se fosse un dirigente rossonero.

Per Gianfranco Zola il Diavolo dovrebbe tenersi stretto Stefano Pioli. Il vicedirettore della Lega Pro sostiene che “Ha vinto uno Scudetto guidando una squadra che non era né la favorita né la migliore” e, proprio per questo motivo, non comprende la quantità di critiche mosse verso il tecnico rossonero. Per ora l’allenatore del Milan rimane nel limbo, la dirigenza sta sondando il terreno su altri profili ma una campagna importante in Europa League potrebbe convincere la dirigenza a prolungare il contratto del tecnico.