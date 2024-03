Futuro Pioli, ora cambia tutto: il Milan ha deciso

Dopo una stagione di chiaroscuro con alle spalle una panchina ‘barcollante’, Stefano Pioli ha collezionato una serie di risultati positivi che stanno facendo riflettere la società. Ecco la situazione.

Che l’allenatore del Milan fosse un uomo tenace l’avevamo forse già capito due anni fa, in occasione del 19° Scudetto conquistato a suon di vittorie fino all’ultima giornata. Durante questa stagione però, la musica attorno a lui è stata ben diversa. I nerazzurri dell’Inter hanno messo le mani sul titolo, mentre il Diavolo – perso il treno Champions già dai gironi – ripone le ultime speranze nell’Europa League.

Con i tifosi delusi, la società era già pronta ad un cambio in panchina, con l’ombra di Thiago Motta che si faceva sempre più ingombrante dalle parti di Milanello.

I tanti punti persi in situazioni di vantaggio come a Lecce e Napoli o ancora la sconfitta con l’Udinese in casa e quella esterna col Monza hanno tagliato le gambe alle speranze dei rossoneri, che ora vogliono blindare la qualificazione in Champions il prima possibile per poi dedicarsi all’Europa League.

Pioli sempre più vicino alla permanenza. Con la qualificazione in Champions può restare

Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’allenatore del Milan dopo l’ultimo periodo favorevole, con le tante vittorie in campionato ed in Europa League, sembra aver fatto capire di aver la squadra ancora con lui e per questo la società sta pensando di abbandonare l’idea di una rivoluzione in panchina.

Certo, la sola qualificazione in Champions League potrebbe non bastare, con i tifosi che ora vogliono almeno un trofeo.

Il Milan per arrivare alla tanto attesa finale di Dublino il 22 maggio sarà necessario grande determinazione e tenacia d’ora in poi, a partire dal match d’andata dei quarti di finale con la Roma di Daniele De Rossi, motivata e diversa rispetto a quella che il Milan ha incontrato qualche mese fa.

Intanto mentre gli altri indiziati per la panchina rossonera cominciano ad apparire sempre più lontani è giusto sottolineare anche qualche numero. 62 sono i punti in campionato collezionati fino a qui dopo 29 giornate – solo uno in meno rispetto a due anni fa, dove poi fu Scudetto – con tre vittorie consecutive che hanno consentito il sorpasso sulla Juve e la conquista del secondo posto.

Ora a Pioli per rimanere servono tre cose. La prima è blindare la qualificazione in Champions League per garantire un’entrata economica importante alla società; la seconda è il passaggio del turno in Europa League; la terza è la vittoria nel derby del 22 aprile. I tifosi rossoneri scalpitano ma l’allenatore emiliano non si lascia distrarre nemmeno dai complimenti e continua a lavorare.