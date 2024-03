Futuro Theo, arriva l’assalto dall’Arabia: la volontà del giocatore

Tifosi rossoneri in apprensione, le sirene arabe per strappare Theo Hernandez al Milan continuano a intensificarsi.

Il Milan si prepara al prossimo impegno di campionato, in programma sabato sera contro la Fiorentina. I rossoneri faranno visita ai toscani in occasione della 30esima giornata di Serie A, il big match dell’Artemio Franchi chiuderà il sabato di grande calcio italiano. Lo scacchiere di Stefano Pioli è chiamato a disputare un’ottima prestazione per riuscire a trionfare sui Viola, sorprendere Italiano non sarà semplice. L’allenatore emiliano, intanto, attende di riavere a disposizione l’intero organico per preparare al meglio il big match. Proprio quest’oggi sono rientrati Pulisic e Musah che hanno goduto di un giorno di riposo così come Rafael Leao, ritornato anch’esso oggi.

Il campione portoghese è chiamato a disputare uno splendido finale di stagione, il numero dieci dovrà trascinarsi la squadra sulle spalle e condurla a ottimi risultati. Senz’alcun dubbio, l’ex attaccante del Lille dovrà essere coadiuvato dai propri compagni e soprattutto dal compagno di fascia Theo Hernandez: quando sono in partita, i due esterni riescono a seminare il panico in qualsiasi retroguardia avversaria. Pioli punta forte sulla sfavillante coppia, a Firenze ci sarà bisogno di uno straordinario lavoro soprattutto da parte di Theo che dovrà limitare le furie offensive dei Viola. Proprio sul francese, sono in arrivo interessanti notizie di calciomercato.

L’Arabia Saudita vuole Theo, la risposta del giocatore

Il Milan vanta uno degli esterni difensivi più forti in circolazione, vale a dire Theo Hernandez. L’ex giocatore del Real Madrid continua a sorprendere tutti per le proprie straordinarie abilità fisiche che gli permettono di cambiare continuamente fronte, diventando il pericolo numero uno per gli avversari.

Inevitabilmente, in seguito alle esaltanti prestazioni di Theo si è registrato l’interesse dei top club mondiali e di molte società saudite che sembrano intenzionate a fare follie pur di acquistarlo. Come riportato da calciomercato.com, tuttavia, il difensore non è interessato alle proposte arabe.

L’unica grande insidia potrebbe essere rappresentata dal Bayern Monaco, ma saranno da attendere nuovi sviluppi (uno su tutti il probabile addio di Davies). L’intenzione del Milan, comunque, è quella di allontanare qualsiasi tipo di minaccia, provando a migliorare l’attuale ingaggio da 4,5 milioni di euro più bonus.

I tifosi sperano nel raggiungimento di un accordo tra la società rossonera e l’esterno mancino. Ai fini della riuscita della trattativa giocherà sicuramente un ruolo fondamentale Zlatan Ibrahimovic nei panni di portavoce di Cardinale.