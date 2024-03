Futuro Theo, c’è l’offerta per il rinnovo con il Milan: la volontà è chiara

Tra gli obiettivi stagionali che il Milan ha deciso di inseguire non può che esserci il rinnovo di Theo Hernandez, terzino tra i più forti del panorama calcistico attuale. Le ultime da Milanello.

Un Milan indaffarato fra Campionato ed Europa League è pronto a riabbracciare i suoi giocatori partiti per gli impegni con le rispettive Nazionali. I giochi si fanno particolarmente delicati per la squadra di Stefano Pioli, che dovrà cercare di uscire vincente dall’1 contro 1 col mese di aprile.

Mentre la squadra pensa alla ripresa, la società lavora senza sosta dietro le quinte per la prossima stagione. Le direzioni sono due, e sono ben chiare: trovare due o tre giocatori di spessore in vista del mercato estivo, ma soprattutto blindare i giocatori migliori in rosa vincendo la concorrenza spietata dall’estero.

Uno su tutti Theo Hernandez, in costante crescita sia alla corte rossonera che con la maglia della sua nazionale francese. Nessun terzino sinistro, o quasi, è al suo livello nel panorama calcistico europeo. E i Rossoneri hanno pronto un bel piano.

Theo Hernandez-Milan: ancora amore

Cinque gol e dieci assist solo in rossonero: numeri da capogiro per un difensore. Non di certo uno qualunque, però. Perché quando si parla di Theo Hernandez, tutta Europa tiene le orecchie ben drizzate.

Lo sa bene il Milan che vuole assicurarsi ancora per molto la permanenza del francese in rosa, dopo il suo arrivo nell’ormai lontano 2019. Ed il piano è chiaro: nel giro di poche settimane, secondo quanto riportato dal Corriere, il club meneghino offrirà il prolungamento di contratto per altri tre anni, con l’aumento della parte fissa (già a 4,5 milioni di euro) e l’inserimento di bonus facilmente raggiungibili.

La dirigenza del Diavolo ha già da tempo deciso di proseguire in questa direzione, ma la pratica potrebbe velocizzarsi a causa del pressing e delle numerose offerte che arrivano dall’estero. Su tutte quelle del Bayern Monaco, pronto all’assalto in vista della scadenza di contratto del francese fissata a giugno 2026. E, soprattutto, pronto a non badare quasi a spese pur di avere il gioiello in rosa.

Il Milan non ha intenzione di farsi scappare uno dei migliori giocatori della propria storia, e nelle prossime settimane ci saranno importanti sviluppi. D’altronde il terzino non ha mai manifestato insofferenza a Milano, ed è pronto a giocare fino in fondo per portare ai suoi tifosi tutti gli obiettivi stagionali rimasti da conquistare.

Un passo alla volta per la società rossonera, che però è intenzionata a far proseguire a lungo questa proficua storia d’amore.