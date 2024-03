Futuro Theo Hernandez, decisione del Milan: c’è la novità

Dopo l’ottima prestazione di ieri torna di moda il futuro di Theo Hernandez e il Milan avrebbe un piano per lui e il suo futuro.

Il Milan ieri ha avuto la meglio sull’Hellas Verona per 1-3. La squadra di Baroni ha insidiato poco i ragazzi di Stefano Pioli che grazie ai tre punti conquistati hanno saltato la Juve. Ora la classifica dice +3 sulla Juventus e -14 dall’Inter a cui ieri ha mangiucchiato due punti. Si prospetta un finale di campionato caldo, solo otto partite al termine. L’Inter continuerà la corsa e a questo punto il Milan proverà, forse, uno sprint finale forte.

Tra i migliori in campo di Hella Verona-Milan troviamo sicuramente Theo Hernandez. Il terzino sinistro ieri ha portato a compimento una gara totale sia in fase difensiva che, soprattutto, offensiva. Ha messo a segno il gol dello 0-1 e propiziato molte altre occasioni. Il vicecapitano del Milan è sempre più totale e ormai come lui ce ne sono pochi in giro. Il Milan per questo vorrebbe trattenere ancora Theo. La società avrebbe un piano per lui e il suo futuro.

Theo, rinnovo entro il 2025?

Il giocatore rossonero è una pedina fondamentale nel gioco di Pioli e garantisce sempre ottime prestazioni. Ormai è tra i giocatori migliori al mondo e il Milan non se lo vuole far scappare facilmente.

Dal 2019 Theo Hernandez al Milan sta mostrando cose che farebbero spalancare gli occhi a chiunque. Il terzino anche ieri ha fornito una prestazione gigante che ha permesso al Milan il raggiungimento della vittoria. Alla luce delle grandi prestazioni però il Milan inizia a pensare al suo futuro. Il terzino francese andrà in scadenza con il Milan nel 2026 ma i rossoneri non hanno intenzione di perdere tempo sul suo rinnovo. Come riporta La Gazzetta dello Sport il Milan entro il 2025 potrebbe annunciare quello che tutti i tifosi rossoneri sognano. Tuttavia il calciomercato è indubbiamente un fattore di cui tenere conto.

Diversi top club europei sono interessati al terzino sinistro ma tra questi il club che potrebbe creare più problemi potrebbe essere il Bayern Monaco. La squadra tedesca forse vedrà partire Alphonso Davies e dunque Theo è una prima scelta in quel ruolo. Il Milan però con una cifra al di sotto dei 100 milioni di euro non lascerebbe partire tanto facilmente il proprio pupillo. Il Bayern ha già avuto un Hernandez e si tratta del fratello Lucas. Potrebbe quindi essere una via preferenziale in caso di addio ma è ovvio che entrambe le parti abbiano la voglia di continuare insieme quanto iniziato nel 2019.