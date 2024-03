Futuro Zirkzee, rischio asta per il Milan: un fattore sarà decisivo

L’olandese del Bologna è sul taccuini dei direttori sportivi di mezza Europa, il Bayern può riportarlo a casa ma c’è un fattore decisivo.

I rossoneri a fine stagione con ogni probabilità diranno addio a Olivier Giroud, l’età del francese ormai parla chiaro ma ciononostante il 35enne sta attraversando una stagione clamorosa. Nelle ultime uscite di campionato però Pioli lo sta preservando in vista della fase finale di Europa League. Moncada e Furlani hanno perciò già cominciato la ricerca del sostituto ideale per l’attacco nel Milan e non è un segreto l’interesse per Joshua Zirkzee.

Il 22enne olandese, a suon di giocate eleganti e gol, sta trascinando il Bologna verso una qualificazione in Champions League che non era neanche stata considerata come obiettivo stagionale dagli emiliani. Il suo rendimento spaziale sta attirando gli occhi delle grandi squadre europee e a gongolare è il Bayern Monaco. I bavaresi, squadra dove Joshua è cresciuto, si sono riservati il 35% della cifra che il Bologna ricaverà da una sua eventuale cessione.

Non solo, i tedeschi hanno una clausola di recompra pari a 40 milioni e hanno il diritto di pareggiare ogni offerta superiore a quella cifra. In estate si scatenerà un’asta per Zirkzee e chiunque lo punti dovrà fare i conti con il Bayern; potrebbe però esserci un fattore decisivo esterno.

Thiago fattore X

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, la decisione dell’olandese sarà basata anche sui movimenti del suo attuale allenatore Thiago Motta. Il tecnico italiano è anche lui al centro di numerosi intreccio di mercato e su di lui c’è anche il Milan. I rossoneri per ora danno ancora piena fiducia a Pioli, ma saranno decisivi questi ultimi mesi di stagione per determinare il futuro della panchina del Milan.

Il Diavolo ha espresso il suo interesse per l’ex Inter e se portare Motta a Milanello aumentasse la probabilità di firmare Zirkzee la dirigenza non ci penserebbe due volte.

Sul tecnico c’è anche la Juve, anch’essa con speranze di portare Zirkzee a Torino. I rossoneri avranno perciò una forte concorrenza per i due gioielli del Bologna ma faranno tutto ciò nel limiti del possibile per dare ai tifosi un attaccante da urlo. Pioli è alla sua quinta stagione a Milanello e ha riportato il Milan sul tetto d’Italia con lo Scudetto di due anni fa; non è strano perciò pensare che le strade del tecnico parmense del Diavolo possano dividersi per arrivare al gioiello più brillante della Serie A.