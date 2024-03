Futuro Zirkzee, una pretendente si tira fuori: assist per il Milan

Arrivano notizie importanti per uno degli obiettivi del prossimo mercato estivo rossonero.

A Milano, sponda rossonera, attenzioni rivolte al ritorno degli ottavi di Europa League contro lo Slavia Praga. Dopo il pirotecnico 4-2 dell’andata a San Siro, gli uomini di Pioli scenderanno in campo giovedì alle 18:45 alla Fortuna Arena di Praga. Europa League che diventa un obiettivo primario per i rossoneri, vista l’eliminazione in Coppa Italia e i 16 punti di distacco dai cugini dell’Inter in Serie A.

Milan che nella scorsa giornata di campionato ha portato a casa i 3 punti imponendosi per 1-0 sull’Empoli. Pioli ha fatto rifiatare qualche pedina importante come Giroud e Adli, oltre che allo squalificato Leao. In difesa si è rivisto per la prima volta nel 2024 Tomori, rientrante dall’infortunio al ginocchio subito a fine dicembre che lo aveva fatto rimanere ai box. Nel frattempo, la dirigenza rossonera, che continua a tenere monitorato il mercato, ha ricevuto una buona notizia sul futuro di Zirkzee.

Milan-Zirkzee: il Bayern non è interessato a riacquistare giocatore

Dalla Germania è arrivata nelle ultime ore una notizia che farà piacere alla società milanista: il Bayern Monaco non ha intenzione di riacquistare Joshua Zirkzee. A riportare la notizia è Sky Sport DE, secondo il quale i bavaresi, che hanno una clausola sul riacquisto del giocatore da 40 milioni di euro, non sarebbero interessati a riportare l’olandese a Monaco. Ciò che fa propendere la società di Dreesen a non esercitare la clausola è il fatto di avere già in casa un bomber come Harry Kane, che risulta difficilmente sostituibile.

Al contrario, al Milan il classe 2000 sarebbe molto utile, visto anche l’avanzare dell’età di Olivier Giroud (che a settembre compirà 38 anni). Il francese, che in campionato ha segnato 12 gol e fornito 8 assist, non sarà in grado nella prossima stagione di essere al 100% della forma in ogni partita, visti anche i tanti impegni dovuti alle coppe. Per questo i rossoneri sono alla ricerca di un attaccante pronto ma allo stesso tempo giovane, che possa segnare e crescere dietro a Giroud.

La punta attualmente in forza al Bologna ha sorpreso tutti in positivo. 10 gol e 4 assist in 27 partite e una valutazione che si aggira intorno ai 35-40 milioni di euro. Il classe 2001 è arrivato in rossoblù nel 2022 e questa stagione, dopo l’addio di Arnautovic è riuscito a ritagliarsi il suo spazio, conquistando la titolarità e dimostrando il suo valore. La punta originaria di Schiedam interessa anche ad altre big, tra cui Inter e Juventus, ma bisognerà aspettare l’estate per capire cosa succederà.