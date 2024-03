L’obiettivo di mercato del Milan, Viktor Gyokeres, ha parlato con Rafael Leao dopo Portogallo-Svezia: spunta il retroscena.

Le prossime linee guida che seguirà il Milan in chiave mercato sarebbero già state definite in maniera nitida. Uno dei principali obiettivi che la società rossonera si sarebbe prefissata per l’estate è quella di assicurarsi un nuovo centravanti. Sono diversi i profili che il club di Milano starebbe monitorando con grande interesse, sopratutto in relazione alle questioni contrattuali legate ad Oliver Giroud e Luka Jovic. Il discorso rinnovo con l’attaccante francese, in scadenza a fine stagione, non è stato ancora intrapreso, facendo diventare sempre più costati i pensieri dello stesso esperto centravanti verso un suo possibile approdo nella MLS.

Il Milan dovrà decidere a breve anche il futuro di Luka Jovic. La squadra rossonera vorrebbe esercitare l’opzione del rinnovo automatico, ma non considera l’ex Fiorentina come prima scelta in attacco in vista della prossima stagione. Per questo motivo, i massimi dirigenti del club di Milano starebbero vagliando diverse ipotesi in avanti per la prossima sessione di mercato. I nomi che stanno girando in modo frequente in orbita sono quelli di Joshua Zirkzee, Jonathan David, Benjamin Sesko e Viktor Gyokeres. Quest’ultimo, ieri sera ha avuto modo di confrontarsi proprio con il milanista Rafael Leao.

Gyokeres ha parlato con Leao dopo Portogallo-Svezia

Ieri sera, sul rettangolo verde dello stadio Guimaraes, il Portogallo di Rafael Leao ha affrontato la Svezia, battuta con un pirotecnico 5-2. Ad aprire le marcature è stato proprio il calciatore targato Milan con destro chirurgico all’incrocio dei pali. Uno dei due gol della Svezia, invece, è stato firmato proprio da Viktor Gyokeres.

Al termine del match, il numero 10 del club rossonero ha scambiato la maglia con Viktor Gyokeres, centravanti svedese che sta attirando l’attenzione a suon di gol con i colori dello Sporting Lisbona alla sua prima esperienza nel campionato portoghese. Il calciatore ha scambiato qualche parola con Rafael Leao, affermandolo al quotidiano portoghese Record.pt: “Leao? È un giocatore fantastico e ammiro il suo lavoro. Abbiamo parlato un po’, ma niente di speciale. Mi ha solo detto che ho fatto bene e io gli ho risposto che anche lui non ha fatto male”.

Il centravanti classe 1998 sta facendo faville dominando il campionato portoghese con lo Sporting, a parlare per lui sono i numeri attuali: 36 gol e 14 assist in 39 presenze. Viktor Gyokeres con le sue prestazioni sta suscitando la fantasia di molti top club europei, tra cui il Milan. La società rossonera monitora lo svedese con interesse per capire se ci sono o meno i presupposti per intavolare una trattativa in estate.