Ha convinto Pioli, il Milan ha deciso: rinnovo in arrivo

Il Milan ha deciso. La società è pronta a blindare il rossonero: il rinnovo è prossimo alla chiusura.

Oltre alla questione attaccante, uno degli argomenti che entrerà nel vivo nella prossima sessione di mercato in casa Milan sarà quella legata alla difesa. La società lombarda sarebbe disposta a compiere più di un semplice sforzo economico per portare in maglia rossonera un nuovo centrale. Tra i nomi che il club di Serie A starebbe sondando ci sono: Maxence Lacroix del Wolfsburg, Alessandro Buongiorno del Torino, Lilian Brassier e Tosin Adarabioyo del Fulham.

Rinforzare il reparto arretrato è una delle priorità principali della società lombarda. Nel pacchetto difensivo del Milan per la prossima stagione, dovrebbe rientrare anche Matteo Gabbia. Il centrale classe 1999 sta strappando consensi con le sue recenti prestazioni, tanto da convincere la dirigenza ad avviare le pratiche per il rinnovo.

Milan pronto a blindare Gabbia

Matteo Gabbia sta disputando una stagione sin qui a dir poco ottima. Il centrale è stato rischiato dal prestito al Villarreal nel mese di gennaio per far fronte all’emergenza infortuni in difesa della squadra di mister Stefano Pioli. Il giovane difensore è passato da una possibilità alternativa ad una vera e propria certezza, convincendo tifosi e club con le sue performance. A certificare l’importanza nelle gerarchie del Milan di Gabbia sono i numeri: sin qui il centrale rossonero ha collezionato con la maglia del 15 partite tra Serie A, Europa League e Coppa Italia.

Matteo Gabbia è cresciuto molto in questi mesi in rossonero, diventando in poco tempo un elemento chiave del reparto arretrato di mister Pioli. Per questo motivo, il Milan starebbe già preparando tutta la documentazione necessaria per blindare il giovane difensore. Infatti, secondo quanto riportato dal giornalista, esperto di calciomercato, Nicolò Schira, la società di Via Aldo Rossi starebbe pensando in modo concreto al rinnovo del contratto di Matteo Gabbia.

Il Milan sarebbe molto soddisfatto dal rendimento di Matteo Gabbia. Per questo motivo, il club rossonero sarebbe pronto a dare il via alle trattative con gli agenti del calciatore per trovare un’intesa sul prolungamento del contratto. L’idea del Milan sarebbe quella di blindare Gabbia fino al 2028.

Al contempo, il Milan resta alla ricerca di un nuovo difensore, anche perché non è detto che Simon Kjaer rinnovi il suo contratto in scadenza al termine del campionato. Oltre Lacroix, Buongiorno, Brassier e Adarabioyo, la società rossonera starebbe continuando a tenere sottocchio anche Kiwior dell’Arsenal e Kelly del Bournemouth. A questi nomi, di recente, si sarebbe aggiunto quello del classe 2005 Aaron Anselmino, difensore argentino del Boca Juniors.