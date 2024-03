“I tifosi del Milan…”: Joe Barone, la rivelazione che spiazza tutti

Il giorno prima di Fiorentina-Milan, il fratello di Joe Barone rivela a LaPresse i messaggi ricevuti dai tifosi rossoneri.

Domani si giocherà Fiorentina-Milan, match valido per la trentesima giornata di Serie A. I rossoneri, che vengono da tre vittorie consecutive in campionato (5 considerando l’andata e il ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro lo Slavia Praga), domani proveranno ad uscire da Firenze con 3 punti per mantenere, o aumentare, il distacco dal terzo posto e provare ad insidiare l’Inter, a +14 sui rossoneri.

Stagione ancora lunga e con molti impegni per i rossoneri che l’11 aprile avranno l’andata dei quarti di finale di Europa League, nei quali affronteranno la Roma di Daniele De Rossi. Competizione che il Milan vuole provare a vincere, visti i troppi pochi titoli degli ultimi anni (solo la Serie A 2021/22 da quando Pioli è in panchina).

La squadra di Stefano Pioli, però, deve fare i conti con i tanti infortuni che in questa stagione stanno tormentando i giocatori. Gli attuali indisponibili per problemi fisici sono Pierre Kalulu, infortunato al legamento collaterale (stagione finita per lui), Tommaso Pobega, dal 17 dicembre alle prese con un problema alla coscia, e Simon Kjaer, tornato in anticipo dal ritiro con la Danimarca per un infortunio muscolare.

Per il finale di stagione, quindi, il Milan si affiderà ai suoi migliori giocatori: su tutti Rafael Leao, non alla sua miglior stagione in rossonero, e i due nuovi acquisti della scorsa estate, Christian Pulisic, esterno statunitense classe ’98 con 9 gol e 6 assist in Serie A, e Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese autore di 9 gol e 2 assist in stagione in tutte le competizioni.

Milan, il fratello di Joe Barone: “Siamo inondati di messaggi di tifosi del Milan “

La Fiorentina, che domani giocherà contro il Milan, arriva a questa sfida dopo il rinvio della partita contro l’Atalanta della scorsa giornata. Partita rinviata per il malore accusato poche ore prima da Joe Barone, portato poi con urgenza in ospedale. Il dirigente della squadra toscana è venuto a mancare due giorni dopo, lasciando in lutto tutto il mondo del calcio.

Il giorno prima di Fiorentina-Milan, il fratello di Joe Barone ha parlato ai microfoni di LaPresse. “Siamo pieni di messaggi di tifosi milanisti che vogliono che vinca la Fiorentina. Dicono che questa è l’unica volta che tifano contro la loro squadra”.

Poi, alla domanda se domani la Fiorentina sarà trascinata dal ricordo di Joe Barone ha risposto: “Sì, giocare in caso è sempre come avere un giocatore in più, domani lo sarà ancor di più”.