Il Milan pensa al dopo Kjaer: la lista dei candidati per la difesa

Non solo l’attacco, il Milan interverrà anche in difesa. L’elenco di nomi finiti nel mirino della società rossonera sono molteplici.

Il Milan avrebbe le idee molto chiare per la prossima finestra di calciomercato. Tra le linee guida da seguire, ci sarebbe senza dubbi quella che porta al miglioramento del roster legato all’attacco. La società rossonera sembra propensa a fare più di un semplice sforzo economico per assicurarsi un nuovo centravanti in estate. I profili osservati dal Milan sono diversi, tra questi ci sarebbero anche Joshua Zirkzee del Bologna, Benjamin Sesko del Lipsia, Santiago Gimenez del Feyenoord, Jonathan David del Lille e Viktor Gyokeres dello Sporting.

Tuttavia, migliorare il reparto avanzato non dovrebbe essere l’unico obiettivo mirato del Milan per la prossima sessione estiva di calciomercato. Non solo l’attacco, una delle zone del campo che la società rossonera avrebbe intenzione di potenziare riguarda la difesa. La dirigenza rossonera si starebbe muovendo su questa corsia per non farsi trovare impreparata qualora arrivasse l’addio a fine stagione con Simon Kjaer.

Kjaer può salutare: Milan a caccia del sostituto

Al termine della stagione, Simon Kjaer potrebbe mettere il punto fine alla sua avventura con la maglia rossonera del Milan. Il difensore danese andrà in scadenza di contratto a fine campionato e i discorsi per il rinnovo non sono ancora iniziati.

Secondo quanto raccolto dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, non sarebbe stata ancora tesa alcuna mano da parte della società rossonera a Simon Kjaer. L’eventuale tema rinnovo dovrebbe essere preso in considerazione più avanti, anche se la sensazione è quella che porta ad una sempre più probabile separazione a fine campionato.

Tuttavia, le intenzioni della società rossonera sarebbero ben definite. Il Milan userà le proprie forze economiche non solo per l’acquisto del centravanti, ma anche per garantirsi un nuovo difensore centrale. Sono diversi i profili che il club lombardo starebbe monitorando con grande attenzione, tutti già scrutati nel mese di gennaio.

Il Milan starebbe valutando in modo dettagliato i profili di Tosin Adarabioyo del Fulham, che andrà in scadenza di contratto, Lilian Brassier del Brest e Maxence Lacroix del Wolfsburg. Resta tra gli obiettivi di mercato Alessandro Buongiorno, vice capitano del Torino che il Milan ha cercato già a gennaio scorso.

Inoltre, la società rossonera sarebbe disposta a muoversi anche per un terzino e un centrocampista difensivo. Insomma, il club lombardo sembrerebbe avere le idee molto chiare sulla prossima campagna acquisti da mandare avanti per la prossima estate. Molto dipenderà anche dalla questione allenatore, con Pioli destinato a salutare qualora non arrivasse la vittoria finale in Europa League.