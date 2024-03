Il rinnovo è in alto mare: il Milan prova a colmare il gap

Il rinnovo del big rossonero è in alto mare. Il Milan prova a colmare il gap con le richieste dell’entourage del calciatore.

Una delle questioni più delicate in casa Milan è il rinnovo di Mike Maignan. Le intenzioni della società rossonera sono quelle di blindare il portiere francese, ma mantenendo fede alla propria filosofia. I dialoghi per un’eventuale estensione contrattuale presto prenderanno piede e la volontà del club lombardo sarebbe quella di contenere i costi. Anche se, l’entourage di Mike Maignan sembra avere le idee più che chiare in merito alle richieste da fare al Milan.

Il portiere francese vorrebbe ricevere lo stesso trattamento che la società rossonera ha riservato a Rafael Leao, calciatore più pagato del club con 7 milioni a stagione. Gli agenti del portiere vorrebbero arrivare a una cifra simile per il rinnovo del loro assistito, consapevoli dell’importanza e della leadership che detiene Mike Maignan all’interno della rosa. Seppur questa non sia uno delle sue migliori stagioni al Milan, le pretese di Mike Maignan resta molto alte. La società rossonera starebbe studiando per bene la situazione con lo scopo di trovare il giusto compromesso.

Le pretese di Maignan sono alte: il Milan prova a colmare il gap

Le intenzioni del Milan appaiono chiare, la società rossonera vorrebbe continuare ad affidarsi a Mike Maignan. Secondo quanto raccolto dal quotidiano ‘Il Corriere dello Sport’, il club lombardo a stretto giro intavolerà una trattativa concreta con l’entourage del calciatore classe 1995 per arrivare al rinnovo di un contratto che scade il 30 giugno 2026. L’obiettivo del Milan sarebbe quello di prolungare il contratto del portiere francese con un triennale.

Mike Maignan attualmente percepisce un ingaggio da 2,8 milioni di euro netti a stagione. L’idea della società rossonera sarebbe quella di offrire al portiere ex Lille un’offerta di rinnovo da 4,5 milioni più bonus, facilmente raggiungibili. Tuttavia, la richiesta dell’enturage del calciatore ammonterebbe a 6 milioni di euro, somma che si avvinca all’ingaggio di Rafael Leao.

Il Milan non vorrebbe raggiungere quella cifra. La società rossonera sarebbe propensa a sfruttare i prossimi incontri con gli agenti di Maignan per abbassare le pretese sulla richiesta di rinnovo. Infatti, lo scopo della società rossonera sarebbe quello di non andare oltre certi parametri di bilancio, così come sempre fatto negli ultimi anni. Il rinnovo di Maignan serve al Milan anche per tutelarli dagli eventuali assalti delle big d’Europa. L’estremo difensore francese ha diversi estimatori, tra questi PSG, Bayern Monaco e Chelsea. Il club rossonero non vorrebbe privarsi di Maignan, ma in caso di maxi offerta, la società di Milano potrebbe decidere di aprire le porte della cessione.