Il rossonero spiazza tutti: “Ho rifiutato offerte dall’Arabia”

Dal ritiro della propria nazionale, il calciatore rossonero ha rivelato di aver rifiutato offerte da parte di club dell’Arabia Saudita.

Il Campionato di Serie A, così come tutti gli altri massimi campionati europei, si è fermato per lasciar spazio alle Nazionali, alcune impegnate in amichevoli altre nelle ultime partite di qualificazione ad Euro 2024, che si disputerà la prossima estate in Germania. Molti giocatori hanno raggiunto dunque le rispettive nazionali, mentre tanti altri sono rimasti nei centri sportivi dei rispettivi club.

A Milanello, centro sportivo rossonero, Stefano Pioli sta continuando gli allenamenti con i giocatori a disposizione del tecnico, per cominciare a preparare la delicata trasferta di Firenze: il match contro la Fiorentina, infatti, è in programma per sabato 30 marzo, alle ore 20:45. La squadra rossonera ha la possibilità di consolidare il secondo posto in classifica, lasciando quindi dietro la Juventus, scavalcata nelle ultime uscite del Campionato. Tra gli assenti nella squadra rossonera c’è anche Simon Kjaer, convocato dalla propria nazionale, la Danimarca.

Kjaer non si nasconde: i rifiuti alle maxi offerte arabe

Il difensore centrale del Milan è stato convocato da Kasper Hjulmand per le due amichevoli in programma della nazionale danese, rispettivamente contro Svizzera e isole Faroe. Dal ritiro della Danimarca, Kjaer ha rilasciato un’intervista a bold.dk, testata danese, e ha parlato in particolare delle offerte ricevute e poi rifiutate da parte di alcuni club arabi e di come si trova a Milano. Queste le sue parole:

Mentirei se dicessi di non avere ricevuto altre offerte: ovviamente ho deciso diversamente. In passato, ho anche rifiutato offerte dall’Arabia Saudita. L’ho fatto per molte ragioni: innanzitutto perché in questo momento mi trovo nel posto in cui ho sempre desiderato essere; ho fatto un bellissimo percorso calcistico, ho sempre desiderato giocare nel Milan e ho una vita incredibilmente bella a Milano.

Il difensore danese ha dunque rivelato di aver rifiutato offerte dall’Arabia, anche per una questione di “amore” nei confronti della squadra rossonera e del capoluogo lombardo. Nonostante l’età, Kjaer continua comunque ad essere un elemento fondamentale della rosa rossonera e della nazionale danese, e andare a giocare in Arabia vorrebbe dire comunque scomparire dai radar del calcio europeo.

Arrivato al Milan nel gennaio del 2020 dopo aver rescisso il contratto con l’Atalanta, il difensore danese è in scadenza di contratto il prossimo giugno ma non è da escludere un prolungamento di un anno, magari con un ritocco dell’ingaggio. Al momento il calciatore non sembra intenzionato ad appendere gli scarpini al chiodo.