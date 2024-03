“Incredibile”, Pulisic da brividi: che parole per il Milan

A margine della vittoria della Concacaf Nations League, Pulisic ha rilasciato un’intervista parlando della sua esperienza al Milan.

Il Campionato di Serie A è fermo ai box e riprenderà sabato 30 marzo, con il match di apertura tra Napoli e Atalanta; in questo piccolo frangente di stop, i calciatori convocati hanno raggiunto le rispettive nazionali per disputare le partite in programma. Alcune hanno dovuto disputare delle semplici amichevoli, mentre altre nazionali si giocavano qualcosa di molto più alto: è il caso, per esempio, degli Stati Uniti, che nella notte hanno battuto il Messico per 2 a 0, vincendo così la Concacaf Nations League. Con la squadra statunitense sono scesi in campo due calciatori della rosa di Stefano Pioli, ovvero Musah e Pulisic. Quest’ultimo, indossando la fascia da capitano, ha avuto il privilegio di alzare per primo il trofeo.

I due calciatori statunitensi torneranno a disposizione del tecnico rossonero probabilmente mercoledì, in vista della gara contro la Fiorentina, in programma sabato 30 marzo alle ore 20:45 presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Pulisic, il messaggio d’amore verso il Milan

Al termine dei festeggiamenti, Christian Pulisic ha rilasciato un’intervista a CBS, in cui ha toccato diversi temi: dalla gioia che ha provato nel vincere la competizione con la propria Nazionale, allo stato di forma che sta vivendo con il Milan, alle preferenze delle posizioni in campo.

Sto amando la vita a Milano, è incredibile. Ho ritrovato fiducia, penso lo vediate da come gioco.

Con la maglia rossonera, Pulisic ha già trovato 9 gol in Serie A e altri 3 nelle altre competizioni disputate dal Milan; una stagione da record per lui, visto che nella stagione 19/20 si era fermato a quota 11 gol stagionali con la maglia del Chelsea. Risultati ottenuti grazie anche al lavoro sul campo e alla posizione affidatagli da Stefano Pioli. Proprio su questo argomento, l’attaccante è intervenuto in merito:

Non avrei mai pensato di sentirmi così a mio agio sulla destra se devo essere sincero. Ma continuo a preferire giocare sulla sinistra per come posso rientrare sul destro. Devo ammettere che ho imparato tanto: il mio modo di giocare è cambiato e ho trovato modi di inserirmi in area e segnare gol anche partendo da destra. Penso di avere tante qualità e di poter far bene in entrambe le zone del campo.

La nuova posizione in campo con la maglia rossonera dunque non dispiace affatto a Pulisic e i numeri confermano a pieno il suo stato di forma. In questo finale di stagione l’attaccante può essere determinante, per togliere qualche soddisfazione a se stesso e a tutta la squadra.