Indagine Milan: quali sono i rischi per il club rossonero?

Un brusco scossone, causato dalla perquisizione della Finanza, ha destabilizzato l’ambiente in casa Milan. Ma cosa rischia veramente il club?

La notizia della perquisizione della Guarda di Finanza ha fatto il giro del web in un batter d’occhio. Un tornado si è scagliato su Casa Milan, dove nelle prime ore del pomeriggio è avvenuto un blitz delle forze di polizia. Sotto esame il passaggio di proprietà dal fondo Elliott a RedBird, gestito da Gerry Cardinale.

Malgrado il club si sia detto all’oscuro dei fatti incriminati, sotto indagine ci sarebbero il precedente amministratore delegato Ivan Gazidis e il suo successore, Giorgio Furlani. Il pomeriggio dei tifosi rossoneri è stato turbato dall’accaduto. In molti si chiedono, quindi, cosa potrebbe succedere alla società dal punto di vista della giustizia sportiva.

La risposta è stata riportata da “Repubblica”. La testata ha sottolineato come al club di via Aldo Rossi potrebbe essere contestato l’articolo 32 comma 5 del codice di giustizia sportiva, che afferma quanto segue:

“La società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle società professionistiche o di ammissione ai campionati professionistici o di rilascio delle licenze FIGC è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali ovvero, in mancanza, con quelle dell’ammenda o della penalizzazione di uno o più punti in classifica”.

Milan nel caos: i possibili scenari dopo la perquisizione

Tuttavia quanto avvenuto oggi è solo il primo step di un processo che potrebbe prolungarsi per lungo tempo. La procura federale, al momento, non ha ancora ricevuto nessun documento in merito. Ciò significa che, allo stato attuale, non verrà aperta un’indagine, almeno fino a che un organo ufficiale non richiamerà l’attenzione sul tema.

Da tenere d’occhio, inoltre, la possibile esclusione dalle coppe europee da parte della UEFA. L’eventuale violazione riguarderebbe, però, la norma avente ad oggetto la multiproprietà. L’articolo 5 del regolamento concerne le situazioni di Lille e dello stesso Milan, entrambi appartenenti al fondo RedBird. L’eventuale sanzione costringerebbe i rossoneri ad essere tagliati fuori da qualsiasi competizione continentale della prossima stagione.

Qualora questi scenari divenissero realtà sarebbe una doccia fredda per la banda di Pioli, ancora in corsa su due fronti. Il Diavolo non deve lasciarsi intimorire dagli avvenimenti odierni. All’orizzonte c’è la gara contro lo Slavia Praga, senza contare che, dopo il sorpasso di domenica sulla Juventus, Leao e compagni dovranno difendere il secondo posto.