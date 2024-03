Infortunio grave per Kjaer? Annuncio del CT della Danimarca

Ennesimo infortunio per il Milan, le parole del CT della Danimarca sulle condizioni di Kjaer.

Stagione complicata quella del Milan. I rossoneri infatti si trovano al secondo posto in campionato, a -14 dai rivali dell’Inter, fuori dalla Coppa Italia, usciti per mano dell’Atalanta, e ai quarti di finale di Europa League, dove affronteranno la Roma di De Rossi, dopo essere arrivati terzi nel girone di Champions League con PSG, Borussia Dortmund e Newcastle.

Stagione condizionata dai tantissimi infortuni che hanno colpito i giocatori di Stefano Pioli: ad esempio, Pierre Kalulu, difensore francese classe 2000, dopo aver recuperato da uno strappo al muscolo femorale che gli ha fatto saltare 24 partite questa stagione, ha subito poco dopo un infortunio al legament0 collaterale che lo terrà lontano dai campi fino alla fine del campionato.

Non solo Kalulu, ma anche altri giocatori hanno avuto a che fare con brutti infortuni, come Fikayo Tomori che dal 23 dicembre al 26 febbraio è stato alle prese con un infortunio al bicipite femorale che lo ha costretto a saltare 13 partite. Anche Noah Okafor, alla prima stagione in rossonero, non è stato disponibile per 13 partite a causa di diversi problemi fisici.

Quando la situazione sembrava essere migliorata, con il rientro di molti calciatori e cinque vittorie consecutive tra Europa League e campionato, durante la sosta delle nazionali, Simon Kjaer ha subito un nuovo infortunio che preoccupa i tifosi rossoneri.

Milan, il CT della Danimarca rassicura i tifosi: “Non penso sia qualcosa di grave”

Simon Kjaer, difensore centrale danese classe ’89 del Milan, durante Danimarca-Svizzera è stato costretto a lasciare il campo al 67′ a causa di un problema alla coscia. Al momento non si hanno informazioni certe sull’entità dell’infortunio e sui tempi di recupero del danese, ma il CT della Danimarca, Kasper Hjulmand dopo la fine della partita ha parlato del proprio difensore in mix zone.

“Kjaer ha sentito qualcosa nella parte dietro della coscia. Non dovrebbe essere nulla di grave ma non abbiamo certezza. Se ci dovessero essere problemi sicuramente non giocherà la prossima partita con noi in programma martedì”. Queste le parole del commissario tecnico della Danimarca che tranquillizza i tifosi milanisti preoccupati per l’ex Atalanta e Roma.

Dobbiamo quindi aspettare per sapere di più sulle condizioni del difensore del Milan che, dopo essere stato negli ultimi anni tormentato da continui infortuni, sembrava aver trovato nelle ultime settimane una certa continuità.