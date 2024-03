Infortunio Kalulu, il Milan ha un obiettivo: le ultime

Il giocatore oggi è stato costretto al cambio per un altro problema fisico. Il Milan ha un obiettivo per il suo rientro in campo

La partita delle ore 15:00 ha portato al Milan una bella notizia. Una vittoria e tre punti che sono stati fondamentali nel sorpasso in classifica ai danni della Juventus. Ora alla seconda piazza i rossoneri cercheranno di mantenere stretto questo obiettivo pensando poi all’Europa League che sembra essere ormai un obiettivo primario per il Milan con la volontà di arrivare fino in fondo alla competizione.

Grazie ai gol di Theo, del solito Pulisic e anche del ritorno al gol di Chukwueze il Milan ha abbattuto per 1-3 l’Hellas Verona fuori casa. Tuttavia la partita ha portato una notizia non buona che riguarda il difensore Pierre Kalulu. Il giocatore francese è stato costretto al cambio oggi e ora il club dovrà valutare le sue condizioni. Spunta però una probabile data entro cui il Milan preferirebbe riavere a disposizione il difensore classe 2000.

Kalulu di nuovo out, la data del probabile rientro

Il giocatore francese non sta vivendo una stagione particolarmente positiva. I tanti acciacchi fisici non giovano alla sua esperienza rossonera e oggi, contro l’Hellas, è stato ancora costretto a lasciare il campo.

È stato un giocatore chiave nel Milan ma questa ultima stagione sembra proprio non voler dare pace a Pierre Kalulu. Oggi durante Hellas Verona-Milan il difensore francese è stato costretto al cambio ad inizio ripresa, al minuto 46. Un trauma distorsivo al ginocchio sinistro subito nel primo tempo che lo ha costretto poi al forfait e alla sostituzione.

Dunque un altro stop per lui ora che domani dovrà fare ulteriori accertamenti del caso. L’obiettivo del Milan però è quello di voler ritrovare il proprio difensore per il match contro la Fiorentina del 30/03. Difatti ci sarà la sosta causa nazionali e il Milan subito dopo la sosta avrà un calendario fitto dove nel giro di poco più di due settimane dovrà disputare cinque partite tra Serie A ed Europa League.

Kalulu sarà quindi da rivalutare nei prossimi giorni. In questa stagione in campionato ha disputato solo sei partite per via dell’infortunio al bicipite femorale. Quindi non una stagione ottimale fino ad ora per un protagonista dello Scudetto rossonero che sarà ancora costretto a rimanere fuori dai campi. Il Milan quindi rifarà i conti con un altro guaio fisico ai danni di un proprio giocatore augurandosi di riaverlo, questa volta, il prima possibile a disposizione.