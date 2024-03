Hellas Verona-Milan, c’è l’ultim’ora: l’annuncio su Maignan

Hellas Verona-Milan, le ultime su Maignan. Pochi minuti fa è arrivata un’ultim’ora riguardo le sue condizioni fisiche.

Il Milan di Stefano Pioli si appresta ad affrontare la sfida esterna contro l’Hellas Verona, in programma domani alle ore 15:00. Il match, valido per la 29° giornata di Serie A, sarà diretto dall’arbitro Mariani, coadiuvato dagli assistenti Preti e Cecconi. IV ufficiale sarà Massimi, mentre nella sala VAR di Lissone saranno presenti Mazzoleni e Marini.

I rossoneri, dopo il doppio successo in Europa League contro lo Slavia Praga che ha permesso di accedere ai quarti di finale della competizione, sono a caccia della terza vittoria consecutiva in campionato, per confermarsi al secondo posto della classifica, dietro all’Inter capolista e davanti alla Juventus, scesa in terza posizione. A poco meno di 24 ore dall’inizio del match sono arrivate importanti novità riguardo l’infortunio di Mike Maignan. Il portiere, infatti, aveva accusato un problema al ginocchio, che giovedì lo ha costretto a uscire dal campo.

Hellas Verona-Milan, le ultime su Maignan

Tra poche ore la squadra rossonera partirà verso Verona. I rossoneri, come affermato dal mister degli scaligeri Baroni, stanno vivendo il periodo di maggiore splendore della stagione. Infatti, tutti i titolari stanno trovando la migliore condizione e l’infermeria si sta svuotando a mano a mano. Proprio a tal proposito, per i tifosi rossoneri è arrivata una piacevolissima notizia riguardante Mike Maignan, che nell’ultima partita era stato costretto alla sostituzione per un problema fisico, lasciando spazio al secondo portiere della rosa rossonera, Marco Sportiello.

Maignan, già nella giornata di ieri, è stato sottoposto a degli esami di accertamento, che hanno escluso lesioni al ginocchio; nell’allenamento odierno, quello di rifinitura prima della partenza verso Verona, il portiere francese si è allenato regolarmente in gruppo e sarà a piena disposizione del tecnico rossonero Stefano Pioli per la sfida contro l’Hellas. Mike, dunque, partirà insieme a tutta la squadra e molto probabilmente domani sarà in campo a difendere i pali della propria porta.

Stefano Pioli dunque torna ad avere una rosa al completo, con il solo Pobega che è ancora fuori per infortunio. Dopo un periodo pieno di infortunati, la squadra rossonera ha recuperato a pieno tutti i suoi giocatori, in vista di questo finale di stagione, dove il Milan è ancora in corsa per l’Europa League. Contro l’Hellas, inoltre, non ci saranno nemmeno squalificati mentre Theo Hernandez, Loftus-Cheek e Musah dovranno fare attenzione alla diffida.