Insulti Pulisic, arriva un messaggio inaspettato: spunta il retroscena

Christian Pulisic ancora al centro degli insulti social dopo Lazio-Milan. Arriva però un messaggio di vicinanza inaspettato per il giocatore.

Lazio-Milan è stata una partita che ha fatto discutere in molti sia in campo che fuori dal campo, soprattutto sui social network. Nel vortice degli insulti gratuiti e delle offese ingiustificate questa volta è finito Christian Pulisic preso di mira dai tifosi, o meglio pseudo tifosi della Lazio al termine della gara, a causa del suo comportamento ritenuto anti sportivo nei confronti di alcuni episodi che si sono verificati nel corso della partita. Peccato che le “parole” a lui rivolte non sono stati semplici sfottò che fanno parte del gioco ma messaggi violenti e di una cattiveria gratuita dov’è stata messa di mezzo anche la famigli del rossonero.

Quanto successo è da ritenere veramente vergognoso vista anche la veemenza con la quale sono state scritte certe offese, per esempio: “Devi morire cancro demmerda magari esplodi insieme alla tua famiglia”, “Non ti auguro di morire, ma di soffrire lentamente giorno dopo giorno”, “Pezzo di merda devi crepare te e tutta la tua squadra, compreso il tuo allenatore” e ancora: “Devi finire tutti i tuoi soldi in medicine, a’ cesso de merda, tu madre è morta”.

Il messaggi di vicinanza del Milan per Pulisic

Nel 2024 nascondersi dietro uno schermo e sentirsi in diritto di offendere e giudicare tutto e tutti per sentirsi forti purtroppo è diventata normalità e nessuno fa nulla per cambiare le cose. Chi ha voluto tutelare il proprio giocatore è stato però il Milan che si è dimostrato profondamente provato dal trattamento riservato per Pulisic e ha voluto mandargli un messaggio di vicinanza condividendolo sui propri profili social ufficiali una foto dell’americano con la scritta: “Al tuo fianco”, sostenendo moralmente e pubblicamente lo statunitense dopo gli attacchi subiti.

Dietro a tutta la brutta vicenda che ha visto nel mirino Pulisic Il Corriere dello Sport ha svelato un retroscena su quanto accaduto dopo l’ondata di sdegno dei tifosi biancocelesti. Sembrerebbe infatti che lo stesso allenatore Stefano Pioli abbia inviato un messaggio privato di vicinanza, per esprimere tutta la solidarietà nei confronti del giocatore che è sempre stato descritto da tutti come estremamente corretto e un singolo episodio non può cambiare tutto.

La stessa cosa è stata fatta dai compagni di squadra che, sia privatamente che in forma pubblica, si hanno mostrato molta vicinanza al proprio compagno.