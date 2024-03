Kalulu da brividi: “Infortunio? Periodo duro”, poi sul lavoro fatto per rientrare

Vittoria per il Milan contro lo Slavia Praga che passa ai quarti di finale in Europa League. Di seguito sono riportate le parole di Kalulu nell’intervista a Sky dopo il match disputato

Tifosi rossoneri felici per questo traguardo in Europa. É arrivata, infatti, un’ottima prestazione per la squadra di Stefano Pioli che passa ai quarti dopo aver vinto fuori casa per 1 a 3 nella partita di ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League contro lo Slavia Praga. A segno per la vittoria del Milan sono andati i giocatori Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek e Rafael Leao. Per lo Slavia Praga, invece, il giocatore Jurasek al minuto 84′.

Dopo che l’avversario è rimasto in dieci sin dai primi minuti del match a causa di un cartellino rosso, arrivano anche brutte notizie per il mister rossonero in vista delle prossime partite. La prima, che vede interessato sopratutto il cammino per il campionato, è la sostituzione dopo pochi minuti dall’inizio della gara di Mike Maignan a causa di un inaspettato infortunio. La seconda notizia, invece, è quella che Pioli dovrà fare a meno di Tomori per la prossima partita di andata dei quarti in quanto ha preso un cartellino giallo stando in stato di diffida.

Le parole di Pierre Kalulu a fine partita dopo la vittoria del Milan sullo Slavia Praga

Dopo il fischio finale dell’arbitro, Pierre Kalulu ha rilasciato un’intervista parlando ai microfoni di Sky dopo il suo ritorno dal brutto infortunio che lo ha costretto a stare fuori dal campo per un lungo periodo. Di seguito sono riportate le sue parole.

Pierre Kalulu ha iniziato l’intervista parlando del suo infortunio e ha dichiarato che il ritorno in campo era un momento che tanto aspettava e desiderava.

Sono felice di vivere questi momenti. Volevo prendere minuti per riprendere il ritmo e sono molto positivo per poter tornare a giocare di più

Ha continuato l’intervista affermando che ha passato un periodo duro a causa del lungo infortunio, sottolineando che non si è mai preparati ad affrontarlo, sopratutto dopo la crescita che ha avuto in questi anni.