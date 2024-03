Lautaro risponde a Costacurta: “Dice cose inesatte”, che attacco al Milan

Lautaro Martinez, bomber dell’Inter, ha risposto piccato alle critiche di Alessandro Costacurta, leggenda rossonera.

La pausa nazionali è andata in bacheca ed ora è il momento per la Serie A di entrare nel suo rush finale. È chiaro che l’Inter abbia già almeno una mano sullo Scudetto, con annessa seconda stella al seguito. Però alcune questioni restano ancora aperte, come la lotta per l’Europa, Champions o altre che sia, e per la salvezza. In particolare il Milan ripartirà dopo il buon momento che l’ha portato in seconda posizione, dopo aver scavalcato la Juventus. Inoltre i rossoneri dovranno dividere gli sforzi su due fronti, siccome l’Europa League è un’occasione ghiotta per alzare un trofeo europeo.

Tuttavia è sempre difficile spegnere gli animi di due schieramenti che hanno diviso non solo Milano, ma gran parte d’Italia. Soprattutto in una stagione dove l’Inter potrebbe vincere lo Scudetto nel derby grazie ad un incastro particolare di risultati. Dall’altro lato il Milan spera di chiudere bene l’anno, magari vendicando la cocente sconfitta dell’andata. Eppure gli screzi continuano, in particolare dopo le dichiarazioni di Lautaro Martinez, bomber nerazzurro e dell’Argentina. Infatti l’attaccante dell’Inter ha attaccato Alessandro Costacurta, bandiera rossonera ed opinionista sportivo. L’oggetto del contendere sarebbero alcune dichiarazioni che l’ex difensore aveva fatto proprio su Lautaro Martinez.

Lautaro su Costacurta

La pausa nazionali poteva assopire la rivalità tra Inter e Milan, ma la realtà si è manifestata diversamente. Infatti Lautaro Martinez ha scaldato l’ambiente del calcio milanese con alcune dichiarazioni su Costacurta. In particolare l’attaccante dell’Inter ha risposto alla leggenda rossonera, rea di averlo additato come “giocatore che non segna gol pesanti“. È stato Gaston Edul, giornalista di Tyc Sport, a riportare le parole di Lautaro: “Non so perché Costacurta abbia detto che non faccio gol nelle partite importanti. L’ho fatto in quella più importante, la semifinale contro il Milan. Quello però non l’ha contato. Ieri ho parlato con Cavani, pensiamo la stessa cosa”.

Rapporti decisamente poco distesi tra Lautaro e Costacurta, ma non può che essere altrimenti. L’ex giocatore è una delle leggende più importanti della storia del Milan, mentre l’attaccante sta aiutando a riscrivere le pagine del libro nerazzurro. Anche questo fa parte della rivalità tra due squadre che si contendono Milano, andando oltre il terreno di gioco. Tant’è che quando non si supera il limite e non si scade nella volgarità non si fa un torto a nessuno: anche questo fa parte del duello Milan-Inter.