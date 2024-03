Lazio-Milan, ancora polemiche: la furia social di Pellegrini e Immobile

Non si fermano le polemiche dopo il big match tra Lazio e Milan di ieri sera. Anche Pellegrini e Immobile furiosi sui social.

Vittoria pesantissima all’Olimpico per il Milan che batte la Lazio per 1-0, ritrovando il successo e il sorriso. Fin da subito però il gol pesantissimo di Noah Okafor, ad un minuto dal novantesimo, è passato in secondo piano facendo spazio alle infinite polemiche dei tifosi biancocelesti (e non solo). Su tutti, a far discutere è stato il doppio giallo nei confronti di Luca Pellegrini, con il terzino capitolino che si fa soffiare il pallone da Christian Pulisic, poi steso per fermare il contropiede, mentre aspettava il fischio dell’arbitro Di Bello per un compagno a terra.

L’espulsione, la prima delle tre per i Biancocelesti, non è ovviamente andata giù ai padroni di casa e ha generato nel post partita, soprattutto per l’esito della gara, un marea di polemiche. Nell’occhio del ciclone è ovviamente finito Di Bello, protagonista di una gestione cartellini a dir poco catastrofica, ma anche l’esterno statunitense del Milan, incolpato di non essere stato sportivo. Anche sui social gli stessi giocatori della Lazio, compreso Ciro Immobile, hanno continuato a rendersi protagonisti di dure critiche.

Pellegrini duro sui social: “Ha vinto l’antisportività”, poi il commento di Immobile

Subito dopo il fischio finale, Pellegrini ha voluto condividere un post sui suoi profili social, dove si è scusato per aver lasciato la squadra in dieci, ma ha anche duramente criticato la scelta dell’arbitro di non fermare il gioco ed anche la scelta di Pulisic di continuare a giocare:

Chiedo scusa alla squadra e a tutti i tifosi per il cartellino rosso. La prossima volta calcerò la palla fuori dallo stadio, considerando che il sangue in faccia al mio compagno di squadra e il fatto che mi sia fermato non è stato sufficiente per l’arbitro. Ha vinto l’antisportività. Orgogliosi di questo gruppo, possiamo uscire a testa alta. Forza Lazio.

Sotto il post del compagno di squadra, anche capitan Immobile ha voluto dire la sua inveendo contro l’arbitro ed il suo comportamento durante la gara:

Pure scusa chiedi? Ma qui si può parlare? No perché in campo non si poteva, c’era il vigile che te lo impediva…

Non si sono quindi placate le polemiche e di certo questi commenti da parte di alcuni protagonisti del match non hanno sicuramente aiutato. Di certo la prestazione dell’arbitro Di Bello è stata disastrosa, ma il Milan può farci ben poco.