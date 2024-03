Le formazioni ufficiali di Lazio-Milan: la scelta su Theo

Stefano Pioli ha deciso gli undici che partiranno dal primo minuto nella sfida dell’Olimpico contro la Lazio.

La 27° giornata di Serie A si apre con il primo dei due big match in programma, ovvero Lazio-Milan: le due formazioni scenderanno in campo all’Olimpico di Roma, alle ore 20:45. A dare il fischio d’inizio sarà l’arbitro Marco Di Bello, coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio. Sacchi sarà il quarto uomo, mentre nella sala VAR di Lissone saranno presenti Di Paolo e Aureliano.

I rossoneri arrivano alla sfida dopo una sconfitta, quella contro il Monza, e dopo un pareggio, quello contro l’Atalanta: la squadra di Stefano Pioli, dopo un ottimo avvio del 2024, ha avuto un brusco arresto, che l’ha fatta allontanare anche dalla seconda posizione. I biancocelesti, invece, arrivano al match dopo due sconfitte in Campionato, rispettivamente contro Bologna e Fiorentina: la squadra di Maurizio Sarri si trova attualmente all’ottavo posto in classifica, fuori dalla zona Europa League, che dista 6 punti.

Una vittoria risolleverebbe il morale ad entrambe, in vista anche dei prossimi impegni sia di Campionato che europei, con il Milan in Europa League e la Lazio agli ottavi di Champions League.

Lazio-Milan, le formazioni ufficiali: le scelte di Pioli

Lazio-Milan sarà il match di apertura della 27° giornata, con entrambe le squadre a caccia di punti importanti per la classifica e il posizionamento in zona Europa. I rossoneri dovranno fare attenzione ai cartellini gialli, con Florenzi, Musah, Loftus-Cheek e Leao diffidati: in caso di ammonizione, per loro scatta la squalifica contro l’Empoli. Lo stesso varrà anche per l’allenatore, Stefano Pioli.

Per la sfida contro i biancocelesti, il tecnico rossonero si affida al suo solito modulo: a difendere i pali della porta rossonera ci sarà il portiere francese, Mike Maignan. In difesa, Kjaer e Gabbia saranno i due centrali, mentre sull’esterno destro ci sarà Florenzi, con Calabria pronto a subentrare nella seconda frazione di gioco, e Theo Hernandez sulla fascia sinistra. Il terzino francese, nell’allenamento di ieri, aveva subito una forte botta al piede sinistro e i dubbi sulla sua titolarità erano aumentati.

A centrocampo, Pioli schiererà Bennacer e Adli, mentre a supporto di Giroud ci sarà il solito trio offensivo Pulisc, Loftus-Cheek e Leao. Pioli, nel finale di partita, dovrà rinunciare alla pedina Jovic, che ultimamente era stato decisivo nei minuti finali, a causa della giornata di squalifica ancora da scontare.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Bennacer, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli.

LAZIO: In aggiornamento.