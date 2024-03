Le probabili formazioni di Milan-Slavia: ritorno dal primo minuto

A 36 ore dal match d’andata di Europa League, Stefano Pioli scioglie gli ultimi dubbi di formazione e ritrova un titolare.

I rossoneri si preparano per il mese più importante della loro stagione e possono concentrare il più delle forze sui quarti di Europa League con lo Slavia, domani alle 21 a San Siro. Dopo la vittoria di venerdì sera, il Milan ha potuto osservare le dirette avversarie per la lotta Champions in campionato e, oggi, gongola a +9 sulla Roma quinta: in questa ultima parte di stagione Pioli potrà gestire la rosa in base agli impegni europei.

All’Olimpico non sono mancate le proteste ma i rossoneri hanno voltato immediatamente voltare pagina per prepararsi alla sfida di domani. Se si guardasse i risultati e basta si potrebbe pensare che il momento non sia dei migliori in casa Milan ma, quando si va con la lente di ingrandimento sulle ultime uscite, si possono scoprire cose molto positive come il ritrovato Adli a centrocampo, un Rafa Leao in gran forma e un gruppo coeso in cui tutti vogliono essere, come Okafor con la Lazio.

La probabile formazione con lo Slavia

Tra oggi e domani, Pioli scioglierà ogni dubbio di formazione ma si va verso la conferma di 10 degli undici titolare del match con la Lazio. In porta Maignan, con la linea davanti a lui composta ancora una volta da Florenzi a destra e Theo a sinistra con coppia di centrali Gabbia e Thiaw. Il tedesco, rientrato da poco da un infortunio che l’ha tenuto fuori 14 partite tra tutte le competizioni, come riporta la Gazzetta dello Sport, dovrebbe tornare titolare con Kjaer che si accomoderà in panchina rispetto a venerdì sera quando era partito dall’inizio. Nelle ultime 4 partite i due si sono alternati dal primo minuto, con l’altro che è sempre subentrato; Pioli vuole gestire il tedesco con il danese in grande condizione.

Malick Thiaw verso il ritorno da titolare con la Slavia (ANSA) – spaziomilan.it

Da centrocampo in su non dovrebbero esserci grosse novità dal primo minuto: Adli e Bennacer vanno verso l’ennesima conferma, con Reijnders più in basso nelle gerarchie in queste ultime uscite dopo aver giocato quasi sempre da titolare.

In attacco non ci si aspetta nessun cambio: Loftus-Cheek in mezzo con ai lati Leao e Pulisic a sostegno di Giroud unica punta. L’americano e il francese sono a secco di gol dalla sconfitta di Monza e il Milan ha disperatamente bisogno del loro contributo se vuole ambire a un lungo cammino in Europa League.