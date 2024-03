Le probabili formazioni di Verona-Milan: ballottaggio in difesa per Pioli

Verona-Milan, le probabili formazioni in vista del match. Ballottaggio in difesa per mister Stefano Pioli, ancora dubbi.

Dopo la qualificazione ai quarti di finale, per il Milan si prospetta una sfida interessante in Serie A. La gara di oggi alle ore 15:00 a Verona rappresenta un ostacolo non indifferente per i rossoneri che in campionato hanno ottenuto due vittorie di fila. Una sfida importante per la classifica, dove gli scaligeri devono fare attenzione alla zona retrocessione e mister Stefano Pioli non avrebbe ancora sciolto del tutto le riserve.

Il tecnico emiliano non avrebbe molti dubbi per l’undici titolare da mandare in campo, ma in difesa persiste un ballottaggio non indifferente. Pioli terrà contro delle energie che possono mancare ad alcuni giocatori dopo la trasferta di Praga ed è da considerare il minutaggio di tutti, ma la scelta per il reparto difensivo va ancora fatta.

Gabbia, Thiaw o Kalulu? Pioli in dubbio, le ultime

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il ballottaggio riguarda Gabbia, Thiaw e Kalulu. Tutti e 3 i difensori hanno l’occasione di partire dal 1′ ma l’ex Villarreal sembrerebbe essere in vantaggio. In attacco il piccolo dubbio riguarda Okafor ma con tutta probabilità sarà lui a partire dall’inizio e Giroud a partita in corso. Indisponibile solo Pobega, mentre i diffidati che dovranno far attenzione per la prossima gara con la Fiorentina sono Theo, Loftus-Cheek e Musah.

MILAN (4-2-3-1) Maignan; Theo Hernandez, Tomori, Gabbia, Calabria; Reijnders, Bennacer; Leao, Loftus-Cheek, Pulisic; Okafor. All. Pioli

Il Milan è in fase di miglioramento fisico, gli infortuni sono diminuiti e la squadra sembra essere più lucida ed entusiasta. La gara di stasera permetterebbe di tenere la distanza sulla Juventus e continuare al secondo posto in classifica, ma il Verona è pronto ad ostacolare al massimo il club rossonero e provare ad ottenere un risultato utile che significherebbe molto. Il direttore di gara sarà Mariani, mentre il VAR è affidato al signor Mazzoleni.

I ragazzi di mister Baroni proveranno a fare la partita sulla trequarti, dove ci sono calciatori di qualità come Folorunsho, Suslov e Lazovic. Il Verona è in salute e viene da 2 vittorie consecutive, un dato che prova l’entusiasmo ritrovato e la voglia di far bene anche oggi davanti ai propri tifosi. Al Bentegodi si prospetta una battaglia tutta da vivere che regalerà bei colpi dall’inizio alla fine. all’andata fu un gol di Rafael Leao a sbloccare il match, chissà che il portoghese non possa ripetersi, visto il periodo di forma smagliante.