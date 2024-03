Le ultime sul Milan, cambia tutto: si avvicina il rinnovo 

Il Milan continua a muoversi in vista della prossima stagione, con un calciatore sempre più vicino alla permanenza.

Come ormai è risaputo, il Milan è in cerca di un nuovo attaccante. Già durante la scorsa sessione di calciomercato il club rossonero era in cerca di una punta da affiancare ad Olivier Giroud e che permettesse al francese di diminuire il minutaggio vista la non più giovane età. La scorsa estate erano stati fatti vari sondaggi per diversi attaccanti, tra cui Mehdi Taremi: l’attaccante iraniano del Porto, promesso sposo dell’Inter, sembrava essere ad un passo dal vestire la maglia del Milan negli ultimi giorni di calciomercato ma le due società non trovarono l’accordo definitivo. I rossoneri virarono poi su Luka Jovic, con l’idea, però, che il serbo sarebbe stato solamente di passaggio a Milano.

Con Giroud sempre più convinto di trasferirsi ai Los Angeles in MLS al termine della stagione, la ricerca del prossimo attaccante per il Milan diventa ancora di più delicata. La società rossonera ha tutte le intenzioni di portare all’ombra della Madonnina un centravanti che rispecchi a pieno le ambizioni del club, sul quale puntare sia per il presente che per il futuro del club. Se le strade del francese e del Diavolo sembrano destinate a dividersi dopo tre stagioni insieme, potrebbero invece proseguire quelle con un altro attaccante.

Milan, intesa più vicina per il rinnovo di Jovic

Che Giroud non sarebbe stato più il numero 9 del Milan lo si era ormai capito da tempo. La dirigenza rossonera è sempre alla ricerca del sostituto del francese, con diversi nomi nella lista e una scelta delicata da prendere. Dal sogno proibito Joshua Zirkzee alla maschera di Viktor Gyökeres, passando per il talento di Benjamin Sesko. Il club, anche con l’aiuto di Zlatan Ibrahimovic, dovrà scegliere a chi affidare l’attacco del Diavolo la prossima stagione. Nel frattempo ha deciso di confermare anche per l’anno prossimo Luka Jovic.

Infatti, come riferito dal Corriere della Sera, l’intesa per il rinnovo tra l’attaccante serbo ed il Milan sembra essere vicina. Il contratto dell’attaccante classe 1997 è in scadenza a giugno, ma la società di via Aldo Rossi ha la possibilità di esercitare l’opzione di rinnovo presente nell’attuale contratto dell’attaccante. Le ottime prestazioni sfornate da Jovic a partire da dicembre (8 gol e 1 assist in questa stagione) hanno convinto il club. Sarebbero quindi pronti a confermarlo in rosa anche per la prossima stagione, intensificando i contatti nelle ultime settimane alla ricerca della fumata bianca.