Leao carica i tifosi del Milan: il gesto sui social è da brividi!

L’esterno portoghese vuole rilanciarsi e rilanciare il Milan verso nuovi obiettivi. Il messaggio lanciato sui social carica tutti i tifosi rossoneri.

Un giocatore capace di generare sentimenti contrastanti e che offre spesso, all’interno di una singola partita, due facce della stessa medaglia che ormai tifosi rossoneri hanno iniziato a comprendere. Rafa Leao ormai è più di un calciatore, etichetta che gli sta stretta.

Il portoghese negli ultimi mesi è stato al centro di varie polemiche. Infatti, era stata messa in discussione la sua voglia di fare in campo e i tifosi pensavano di non avere più dal proprio lato il Rafa Leao edizione Scudetto che spaccava ogni terreno di gioco. Nelle ultime uscite però si è visto un Rafa più deciso e il ritorno al gol gli ha fatto un bene enorme. Dopo la romanzesca vittoria di ieri sera contro la Lazio oggi ha voluto caricare i tifosi rossoneri sui social con un post a tinte rossonere.

Milan, Leao e il messaggio sui social

Il giocatore ex Lille ha voluto omaggiare l’aiuto dei tifosi rossoneri di ieri sera allo Stadio Olimpico e l’immagine che lo ritrae con la Sud suona la carica.

Calcio, musica e moda, poi anche un libro, Rafa Leao a 24 anni è un talento poliedrico che non vuole limitarsi all’etichetta di fenomeno del calcio. L’esterno portoghese ora sta crescendo dopo un periodo buio. Un periodo dove le cose che il Leao di qualche tempo fa faceva con estrema facilità non riuscivano più, un periodo dove tutto è stato rimesso in discussione.

Il giocatore però non si è lasciato andare e ora, dopo aver ritrovato i gol, è tornato a caricare tutti i tifosi rossoneri. Ecco che nella giornata di oggi, dopo la vittoria sulla Lazio, il portoghese ha voluto dffondere un messaggio d’amore sul suo profilo Instagram ufficiale che vanta quasi 6 milioni di followers. Un’immagine che ritrae Leao davanti alla tifoseria della Curva Sud di Milano:

https://www.instagram.com/p/C4AxFYBqeix/?igsh=MXdxNnFvMmgyaXBvbQ==

Un messaggio forte, verso i propri ultras e verso i tifosi rossoneri tutti. Assieme alla foto accompagna una didascalia breve e chiara che recita così: “With them nothing it’s impossible” ovvero “Assieme a loro nulla è impossibile”, riferendosi al sostegno della Sud. Così Leao ci tiene a caricare il mondo Milan in vista dei prossimi importanti impegni della squadra.