Leao dopo lo Slavia: “Quarti non ho una preferenza”, poi l’annuncio sul futuro

Pulisic, Loftus-Cheek e Leao regalano la qualificazione ai quarti di finale di Europa League: il Milan avanza in Europa.

Dopo il parziale di 4 a 2 dell’andata, il Milan di Stefano Pioli elimina agli ottavi di Europa League lo Slavia Praga grazie anche alla vittoria esterna per 3 a 1 a favore dei rossoneri: sul taccuino dei marcatori ci finisco Pulisic, Loftus-Cheek, che già all’andata avevano segnato, e Leao. I rossoneri conosceranno il proprio avversario dei quarti di finale domani, quando a Nyon ci saranno i sorteggi del tabellone finale che ci accompagnerà fino alla finale del 22 maggio a Dublino. Il Milan può continuare a sognare per raggiungere quella coppa mai portata a casa fino ad ora, conquistando così un trofeo stagionale.

Nel post partita di Sky Sport, ai propri microfoni, è intervenuto Rafael Leao, autore del 3 a 0 rossonero che ha chiuso definitivamente le speranze degli avversari. Il portoghese si è reso protagonista con un destro a giro sotto l’incrocio dei pali. Queste le sue parole:

Poi le parole sul tecnico rossonero Stefano Pioli, che nei momenti di difficoltà ha sempre sostenuto il portoghese:

Sui sorteggi di Europa League, che si terranno domani:

Chi vorrei ai quarti? Non mi interessa, noi vogliamo provare ad arrivare il più lontano possibile in Europa League.

Sulla preferenze del ruolo:

Dove mi piace giocare di più? Non ho una preferenza, tutto dipende da partita a partita. Questo ho iniziato a capirlo negli ultimi anni di Milan. Mi trovo bene con Giroud e Pulisic, abbiamo un’ottima intensa. Poi c’è Theo che è un’arma in più, la squadra mi sta aiutando molto, così come l’allenatore. Io in campo cerco di rischiare sempre la grande giocata, perché mi diverto così.