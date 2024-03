L’ex leggenda del Milan è nei guai: “Debiti fino al collo”

Un’ex leggenda rossonera sta vivendo grandi problemi economici: l’ex difensore ha milioni di debiti da saldare.

La carriera dei calciatori è costituita, per la maggior parte delle volte, da una vita lussuosa: capi firmati, macchine di lusso, gioielli, ville in diverse parti del mondo, talvolta anche numerose ragazze che si susseguono nella propria vita. Gli sforzi fisici sul campo, infatti, vengono spesso ripagati da momenti di relax in cui per un momento la vita da calciatore sparisce. Arrivati a fine carriera, i calciatori hanno diverse possibilità, tra cui continuare a lavorare nel mondo calcistico, scegliere un’altra professione e abbandonare totalmente lo sport oppure conciliare i due aspetti.

Quanto all’aspetto economico, è chiaro che se si abbandona il calcio, si inizia a guadagnare di meno, e talvolta alcuni ex calciatori arrivano ad indebitarsi, a causa di vizi che sorgono a fine carriera, problemi con il fisco o indebitamenti che negli anni si creano. Quest’ultimo è il caso di un’ex leggenda brasiliana, che ha giocato in Serie A per Roma e Milan.

Ex Milan pieno di debiti: la situazione

Come riportato da Sportmediaset.it, Marcos Evangelista de Moraes, meglio noto come Cafu, è pieno di debiti a livello economico: l’ex difensore brasiliano, che ha militato nel massimo campionato italiano con la maglia della Roma dal 1997 al 2003 e con la maglia del Milan dal 2003 al 2008, non sta vivendo affatto un bel periodo, a causa dei numerosi debiti che si è ritrovato.

L’ex leggenda del calcio brasiliano – con il Brasile Cafù ha vinto 2 Coppe del Mondo – ha debiti che si aggirano attorno ai 3 milioni di euro con banche e creditori. Dal Brasile fanno sapere inoltre che la sua lussuosa villa è finita all’asta per 7.4 milioni di euro. Qualora non arrivasse nessuna offerta, la base d’asta verrà dimezzata.

L’incubo dell’ex giallorosso e rossonero sarebbe iniziato nel 2019, quando gli furono confiscate cinque proprietà a causa di grossi indebitamenti che aveva accumulato con la società di management. Cafu è stato costretto anche a chiudere, dopo 15 anni dalla fondazione, l’Associazione Cafu, un ente che si era preoccupato di far vivere un riscatto sociale ai bambini brasiliani.

Cafu dunque rischia grosso e deve sperare di trovare un acquirente per la sua lussuosa villa in Brasile, per provare a ritrovare un pò di serenità a livello economico. Se un tempo poteva vantarsi di una vita ricca di sfizi, ora la situazione è completamente cambiata e deve cercare di ritrovare una stabilità economica, senza subire ulteriori danni.