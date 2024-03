L’ex Milan attacca la leggenda: “Non un grande uomo”, poi sull’Europa League

L’ex difensore francese si è esposto in merito alla sua passata esperienza al Milan; spende poi qualche parola su quello attuale di Pioli.

Il Milan è un club che da sempre è costellato da grandi giocatori e leggende, ma non solo, anche da giocatori che magari non hanno avuto modo di scrivere la storia, perché capitati in epoche negative, ma che comunque hanno espresso sempre amore e attaccamento verso la maglia. Tra questi troviamo sicuramente Adil Rami.

L’ex difensore francese, ritiratosi al Troyes, ha militato al Milan tra il 2014 e il 2015, in un periodo sicuramente buio per il club. Fa parte dei tanti francesi che hanno calcato San Siro con la maglia del Diavolo e anche lui, per la società, ha sempre cercato di dare tutto. Intervistato a Sky Sport ha voluto ripercorrere la sua esperienza rossonera al Milan, ma ha espresso anche i suoi pensieri sul Milan di oggi.

Rami, le sue parole sul Milan

L’ex difensore di Valencia e Siviglia, tra le altre, è tornato a parlare del suo rapporto con l’allora tecnico del Milan e non solo.

Adil Rami è un nome sicuramente non nuovo alla Serie A e ai tifosi rossoneri. Con il Milan ha collezionato 44 presenze tra il 2014 e il 2015 e ha messo a segno anche quattro reti e tre assist. Il suo periodo al Milan però non è stato dei migliori ed è lui a spiegarne il perché ai microfoni di Sky Sport; le sue parole:

Amo il Milan, per me è il club più forte e più bello del mondo. È stato un onore giocare per questa squadra. Mi sono trovato molto bene con Galliani e Berlusconi. A Milano ero felice e forte, anche fisicamente. Poi c’è stata una persona, Pippo Inzaghi. Per me era un gran calciatore ma non un grande uomo e non un grande allenatore. Io per essere forte ho bisogno di essere amato, apprezzato. Lui, non so perché, non mi apprezzava. E ho perso tutta la confidenza che avevo ottenuto fino a quel momento. Quindi sono andato via e ho vinto l’Europa League (al Siviglia).

Così l’ex rossonero si esprime su Filippo Inzaghi, l’allora tecnico rossonero che sicuramente non ha mostrato ottime cose in veste di allenatore. Infine Rami esprime il suo pensiero sul Milan odierno e su quello che può raggiungere:

Hanno tutto, sono fortissimi. Mi piace molto questo club, sono felice che ci siano dei francesi fortissimi come Theo e Giroud. Hanno il miglior portiere del mondo per me, Maignan. Mamma mia. Siamo belli, forti e abbiamo tutto.

Queste le parole dell’ex rossonero.