Loftus pensa già al futuro allenatore del Milan: risposta diretta

Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, ha raccontato il suo rapporto con il possibile prossimo allenatore rossonero.

Il Milan è pronto per tornare in campo dopo la pausa delle nazionali. Pausa che ha tolto l’occhio del tifoso e dell’appassionato dal campo, portandolo verso altri lidi. Lidi che si stanno manifestando come calciomercato e futuro del Diavolo, siccome ci sono diversi temi accesi. In primo luogo l’inchiesta che riguarda la proprietà del Milan ed il passaggio da Elliot a Red Bird. Poi c’è sempre attenzione per quello che riguarda il calciomercato, considerando come i rossoneri potrebbero cambiare la propria torre centrale del reparto offensivo. Infine c’è sempre la questione Pioli aperta con l’arrivo di altre voci.

In primo luogo Pioli è l’allenatore del Milan e, dopo un momento complicato, ha saputo trovare continuità di risultati. Infatti il Diavolo ha superato la Juventus in campionato ed ha raggiunto i quarti di finale di Europa League. Così, se il discorso del campionato sembra chiuso, la coppa europea è diventata l’obiettivo primario. Tuttavia, nonostante la ripresa, le voci sul futuro di Pioli sono tantissime. In particolare c’è un allenatore che tanti tifosi del Milan sognano: Antonio Conte. L’ex Juventus ha dimostrato in Italia di saper vincere e saper creare: poco importa che sia passato in bianconero ed in nerazzurro. Inoltre le parole di Loftus-Cheek fanno gola sulla questione.

Loftus-Cheek su Conte: “È fantastico”

Non è un segreto che ci siano diversi rumors sul futuro della panchina del Milan. Da un lato Pioli, che sta conducendo una buona stagione, dall’altro il nuovo che avanza: Conte, Motta o chi per loro. Proprio per questo motivo è interessante sentire le parole di chi, come Ruben Loftus-Cheek, è già stato allenato da Antonio Conte ai tempi del Chelsea. Infatti il centrocampista del Milan ha parlato del tecnico salentino ai microfoni di Cronache di Spogliatoio: “Conte è una persona fantastica, molto intensa”.

Incipit che descrive Conte nel migliore dei modi: intenso. Dopodiché Loftus-Cheek ha continuato così: “Ricordo che non sapevo molto di lui prima che arrivasse al Chelsea. Quando l’abbiamo incontrato la prima volta era molto tranquillo. Poi appena è andato in panchina si è dimostrato completamente diverso. Appassionato e scatenato! C’è un enorme differenza tra Conte in campo e Conte fuori”. Così il centrocampista del Milan sulla sua esperienza con Conte come allenatore ai tempi del Chelsea. È chiaro che sia presto e che Pioli abbia ancora le sue chance da giocarsi, ma una parte del Milan non direbbe sicuramente di no all’arrivo dell’allenatore ex Chelsea.