Milan al mondiale per club? Proposta a sorpresa: sentite Pioli

Pioli in conferenza stampa ha parlato del mondiale per club, competizione alla quale sono qualificate solo Inter e Juve in Italia.

Stagione, finora, molto complicata per il Milan. I rossoneri, infatti, si trovano al secondo posto in classifica in campionato, a -16 dall’Inter, fuori dalla Coppa Italia, per mano dell’Atalanta, e agli ottavi di finale di Europa League, dopo essere arrivati terzi nel girone di Champions League con PSG, Borussia Dortmund e Newcastle.

Non una bella situazione neanche fuori dal campo, con la Guardia di Finanza che ieri ha perquisito la sede del Milan. Secondo le ipotesi della Procura, Furlani e Gazidis avrebbero nascosto alla FIGC il reale proprietario del club. Secondo le indagini l’attuale proprietario della società rossonera sarebbe Elliot. che il 31 agosto 2022 aveva dichiarato la cessione del club, e non RedBird. Notizia che ha scosso molto l’ambiente rossonero e i propri tifosi, temendo sanzioni dalla FIGC, simili a quelle ricevute dalla Juventus nella passata stagione, con lo spettro dell’esclusione dalle coppe europee. A questa pressione, si aggiunge l’imminente partita contro lo Slavia Praga, che si giocherà domani alle 18:45 alla Fortuna Arena di Praga, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League.

Pioli sul Mondiale per club: risposta a sorpresa

Pioli, nonostante il vantaggio di 4-2 ottenuto nella gara d’andata grazie ai gol di Giroud, Reijnders, Loftus-Cheek e Pulisic, domani schiererà una formazione per la maggior parte composta da titolari, per non rischiare niente in una gara tutt’altro che semplice ed approdare ai quarti di finale di Europa League, che i rossoneri si sono imposti di vincere.

Durante la conferenza stampa del giorno prima della partita contro lo Slavia Praga, a Stefano Pioli, allenatore del Milan, oltre alle domande inerenti al match, è stato chiesto anche riguardo il mondiale per club, competizioni calcistica che si giocherà nell’estate del 2025, per il quale, in Italia, si sono qualificate solo l’Inter di Simone Inzaghi, protagonista di una stagione incredibile, e la Juventus di Massimiliano Allegri, qualificata con certezza dopo la sconfitta del Napoli contro il Barcellona.

Alla domanda sul perché il Milan non fosse qualificato alla competizione, l’ex allenatore della Fiorentina ha risposto: “Non conosco bene i parametri per la qualificazione al mondiale per club, ma credo che non siamo qualificati perché per qualche anno non abbiamo fatto le coppe.” L’allenatore dei rossoneri ha poi concluso dicendo: “L’obiettivo è che, visto il suo prestigio, il nostro club partecipi in futuro al mondiale per club“. Pioli ha poi proseguito la conferenza stampa parlando del match che impegnerà domani i rossoneri.