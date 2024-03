Milan, allarme Maignan: segnale dalla Francia

Ore di preoccupazioni in casa Milan per le condizioni di MIke Maignan. Dalla Francia arrivano aggiornamenti che mettono in ansia il club.

La sosta per le Nazionali è arrivato in uno dei migliori momenti che sta vivendo il Milan in questa stagione. I Rossoneri hanno ritrovato la serenità che mancava e hanno dato vita ad un filotto di sei vittorie tra campionato ed Europa League, che ha permesso alla squadra di prendersi il secondo posto e di accedere ai quarti di finale della competizione europea. Al rientro dalla sosta inizierà quindi il rush finale, dove bisognerà sbagliare il meno possibile.

Altrettando fondamentale sarà la tenuta fisica della squadra ed è chiaro che la speranza è quella di non andare in contro ad infortuni che possano far perdere pedine importanti a Stefano Pioli. Prima della pausa avevano destato preoccupazioni le condizioni, oltre a quella di Pierre Kalulu (out per circa un mese dopo l’infortunio con il Verona), di Mike Maignan. Il francese aveva avvertito un fastidio alla coscia destra durante la gara di ritorno con lo Slavia Praga, ma nonostante questo era comunque partito titolare al Bentegodi.

Dalla Francia però, dove al momento l’ex Lille è con la Nazionale transalpina, arrivano aggiornamenti sulle sue condizioni. Il portiere francese si era regolarmente allenato in gruppo negli scorsi giorni, ma questa sera dovrebbe comunque partire dalla panchina nella gara amichevole contro la Germania, in programma alle 21.00 a Lione.

Maignan in panchina con la Francia: solo precauzione

Secondo quanto riportato dal portale francese Le Parisien, l’estremo difensore rossonero non sente più alcun dolore, ma questa sera siederà comunque in panchina per evitare rischi abbastanza inutili. La scelta del ct Deschamps è, quindi, solo cautelativa e non ci sarebbe da preoccuparsi sulle condizioni di Magic Mike. Le prossime settimane saranno cruciali per la stagione del Milan e a fine stagione ci saranno anche gli Europei in Germania: la volontà di tutti è, quindi, quella di correre meno rischi possibili.

Inoltre, sempre dal ritiro francese, arrivano aggiornamenti anche per quanto riguarda Theo Hernandez e Olivier Giroud, gli altri due rossoneri convocati dalla Nazionale francese. Entrambi dovrebbero infatti, proprio come Maignan, partire dalla panchina nell’amichevole di lusso contro la Germania, con il terzino sinistro che farà probabilmente spazio a suo fratello Lucas e con il centravanti che verrà invece sostituito dal “cugino” interista Marcus Thuram.