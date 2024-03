Milan, arriva l’indiscrezione su Florenzi: c’entra Ibrahimovic

Nel futuro dell’esterno italiano cìè ancora il Milan? Interviene Ibrahimovic in persona sulla questione Florenzi

Il Milan sta portando avanti una stagione positiva nonostante i ritmi dell’Inter siano troppo più elevati. Il contatto con la Juventus è ancora permissivo per i rossoneri e una seconda posizione può essere ancora un’obiettivo concreto per il club di Cardinale, intanto la posizione nelle prime quattro per la Champions League è salda. Il Diavolo sta rendendo meglio soprattutto da quando un giocatore come Bennacer è tornato in campo.

Anche un Rafa Leao quasi ritrovato sta aiutando la squadra a raggiungere gli obiettivi stagionali. Nel corso di queste ultime giornate però c’è un giocatore che sta acquistando più spazio e si tratta di Alessandro Florenzi. Il suo impiego al posto del capitano Calabria sta portando bene e nel 2025 il suo contratto andrà in scadenza. Il Milan però potrebbe essere ancora nel suo futuro ed è proprio Zlatan Ibrahimovic a volerlo ancora a Milano. La società è contenta dell’aiuto che sta offrendo alla squadra grazie alla sua esperienza; la notizia.

Milan, il futuro di Florenzi

Alessandro Florenzi potrebbe ancora rimanere al Milan, la società apprezza il suo lavoro e anche Ibra in persona lo vuole ancora in rossonero.

Il Milan sta vedendo un modesto miglioramento nelle proprie prestazioni e la squadra sta rendendo meglio. Uno dei giocatori che più si è messo in luce positivamente nelle ultime uscite, in quanto a personalità e gioco, è Alessandro Florenzi.

Il terzino destro, grazie all’infortunio di Calabria, è riuscito a ritagliarsi un posto da titolare riuscendo anche a scalzare il capitano. Ora il terzino italiano è a quota 31 presenze in stagione con 3 assist all’attivo e il suo contratto, con il Milan, andrà in scadenza nel giugno 2025. Le ultime buone uscite realizzate dall’italiano sono state fondamentali e il Milan ha bisogno di una figura d’esperienza come la sua.

Il giocatore però sta dimostrando attaccamento alla maglia ed ecco che potrebbe ancora essere rossonero in futuro. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport Alessandro Florenzi è sulla strada giusta nel rimanere ancora milanista anche nelle prossime stagioni.

Uno dei volti che ha rassicurato l’italiano sulla situazione è proprio l’uomo Milan Zlatan Ibrahimovic. L’ex giocatore è felice del rendimento dell’italiano e la società vuole continuare a puntare sulle prestazioni, sulla personalità e sul coraggio del terzino ex Roma e Paris Saint-Germain.