Milan, cambia nuovamente il futuro: l’ipotesi rinnovo è lontana

Il giocatore rossonero sembrava vicino al prolungamento di contratto, invece può salutare nella prossima sessione di mercato.

La stagione del Milan è stata caratterizzata da alti e bassi: il terzo posto in classifica e la qualificazione ai gironi della prossima Champions League sembrano, per il momento, al sicuro, ma bruciano ancora l’eliminazioni da questa edizione della massima competizione europea e dalla Coppa Italia. Tuttavia, il passaggio del turno e il successivo approdo agli ottavi di finale di Europa League tengono vive le speranze dei rossoneri di conquistare un trofeo in questa annata non semplicissima. Uno dei protagonisti di questa stagione, sia in positivo che in negativo, sembrava ad un passo dal rinnovo di contratto, ma nelle ultime ore è trapelata la notizia di un suo possibile addio nella prossima estate.

Milan, l’attaccante vicino all’addio

Si tratta di Luka Jovic, attaccante serbo classe 1997. Il giocatore è stato acquistato dal Milan nell’ultimo giorno della scorsa sessione di calciomercato per ricoprire il ruolo di vice Giroud. Dopo una deludente stagione con la maglia della Fiorentina, i tifosi rossoneri lo avevano accolto con scetticismo. Infatti, durante le sue prime apparizioni con la società milanese non aveva lasciato il segno. Tuttavia, dopo la prima rete con la nuova maglia ad inizio dicembre si è sbloccato ed ha iniziato a segnare gol anche molto decisivi. Nonostante questo, secondo la Gazzetta dello Sport, il Milan non avrebbe intenzione di rinnovare il suo contratto in scadenza il 30 giugno 2024.

Fino a questo momento Jovic ha collezionato 17 presenze in campionato, di cui solamente 5 da titolare. Sebbene sia partito dalla panchina per ben 12 volte è riuscito a segnare 5 gol ed a fornire anche 1 assist. Nel mezzo, però, ha commesso un brutto gesto che gli è costato il cartellino rosso diretto nel match con il Monza: durante il secondo tempo ha rifilato una manata al volto di Armando Izzo. Jovic è risultato decisivo anche in Coppa Italia, dove ha segnato 2 reti in 2 presenze, e nel ritorno dei playoff di Europa League contro lo Stade Rennes, dove ha segnato un gol che ha aiutato la squadra a superare il turno.

Dunque una stagione di alti e bassi quella dell’attaccante serbo, il quale ha seguito di pari passo quella di tutta la rosa rossonera. Per questo motivo Jovic sarebbe lontano da un prolungamento di contratto, senza il quale direbbe addio al Milan in estate vista l’attuale scadenza fissata per il 30 giugno 2024. Chissà se il finale di stagione riserverà qualche sorpresa e farà cambiare idea alla società milanese.