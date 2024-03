Milan, cessione ad un passo: il top ai saluti

Al termine della stagione il Milan saluterà il proprio top player. L’addio è sempre più vicino, con il calciatore che sta per trovare l’accordo con il nuovo club.

Ad un anno dalla cessione a sorpresa di Sandro Tonali, il calciomercato estivo del Milan non esclude colpi di scena. È ormai risaputo il metro di Cardinale. Nessuno è incedibile, come dimostrato anche nella scorsa estate con il centrocampista ora in forza al Newcastle. L’addio eccellente diventerebbe ancor più probabile nel momento in cui il Diavolo non riuscisse ad ottenere il bottino grosso dall’Europa League.

Theo Hernandez e Maignan sono i principali indiziati per attuare un eventuale player trading. Ma la speranza dell’ambiente rossonero è nel vincere il trofeo. L’eventuale successo sarebbe una manna dal cielo per Stefano Pioli, che vedrebbe salvo il suo posto in panchina e molti dei suoi pezzi più pregiati. Tuttavia il mosaico del tecnico ex Fiorentina potrebbe perdere uno suoi tasselli più preziosi.

Sembra essere giunta al termine l’avventura di Olivier Giroud in maglia rossonera. L’attaccante, giunto alla soglia dei 38 anni, potrebbe lasciare Milano per concludere una straordinaria carriera altrove. Il francese è ormai vicino a trovare la quadra economica con il nuovo club.

Calciomercato Milan, Giroud ai saluti: accordo ad un passo

In base a quanto riportato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, il numero 9 è prossimo a cambiare vita. Dopo l’esperienza biennale in Italia, il centravanti è vicinissimo ad indossare la casacca dei Los Angeles FC, società che nel 2022 accolse Giorgio Chiellini. L’intesa tra Giroud e la società della California appare ad un passo. La volontà del calciatore è stata chiara e la chiusura è tutt’altro che lontana.

Tra le due parti manca solo da stabilire sui dettagli del contratto, di cui si occuperà l’entourage dell’ex Arsenal. Il francese è pronto ad intraprendere una nuova vita negli Stati Uniti, ma non dimenticherà quello stadio che gli ha dedicato cori e lo ha apprezzato come si apprezza un buon vino. Il Milan lo acquistò per un solo milione. È il caso di dire poca spesa e tanta, tantissima resa. Nel corso del suo biennio in rossonero ancora in corso il centravanti ha messo a segno 36 reti in 88 presenze.

Ma alcuni di questi valgono doppio, specialmente quelli messi a referto durante la stagione dello scudetto. Nella “Hall of fame” milanista ci sarà sempre spazio per Olivier, il Benjamin Button che ha stracciato la propria carta d’identità a suon di gol.